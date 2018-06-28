Шарф-убийца: самые нелепые смерти в истории человечества

Каждому человеку свойственно совершать ошибки, но некоторым подобные «мелочи» стоили жизни. Ниже мы расскажем о наиболее нелепых историях смерти, настигшей тех, кто ее совсем не ждал.

Шарф

Айседора Дункан, известная в свое время танцовщица из США, вела активную социальную жизнь и отличалась широкими взглядами, однако осенью 1927 женщина решила вместе с другом прокатиться на кабриолете. В то время на ней имелся шелковый шарф, свисающий на шее, который оказался за пределами авто и угодил в ось заднего колеса. Из машины американку выбросило на обочину, а скончалась она мгновенно из-за сломанной шеи.

Смех

Случалось ли вам смеяться так сильно, что казалось, словно вы сейчас лопнете? Алекс Митчелл просто наслаждался своим любимым сериалом, «заливаясь смехом», когда его настиг инфаркт. У мужчины имелись проблемы с сердцем, которое не выдержало такой нагрузки.

Стекло

Адвокат Гарри Хой из Канады в 1993 решил похвастаться перед студентами тем, что в его личном офисе, разместившемся на 24 этаже, имеется небьющееся стекло. Разогнавшись, мужчина врезался в него, и то в самом деле не разбилось, а попросту выпало из оконной рамы, забрав Хоя с собой.

Морковный сок Это крайне полезный напиток, если соблюдать меру в его потреблении. Британец Бэзил Браун в 1974 году всего за десять дней успел выпить порядка 50 литров сока, получив огромные дозы витамина A. Это спровоцировало у 48-летнего мужчины печеночную недостаточность и, как результат, смерть.

Виагра

Сергей Туганов в 2009 ввязался в спор с двумя барышнями, где обещал продержаться до конца во время 12-часового секс-марафона. Предварительно мужчина выпил пачку виагры, а на кону стояло более $4 тысяч. Пари он таки выиграл, но почти сразу по его окончании умер из-за сердечного приступа.

Парашют

Франц Райхельт придумал это приспособление в начале XX столетия, став тем, кто испытает парашют. В 1912 австриец забрался на Эйфелеву башню и спрыгнул, надеясь показать, как работает его изобретение, но в итоге разбился насмерть на глазах у наблюдателей.

Петушиные бои Хосе Луис Очоа из США являлся организатором и участником петушиных боев. Однажды животное ранило мужчину ножом, который чаще всего крепили к лапе «бойца». В больницу Очоа не спешил, оказавшись там лишь пару часов спустя, но к тому времени он уже успел потерять слишком много крови.]]>