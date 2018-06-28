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В Греции россиянку унесло в море на надувном матрасе
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В Греции россиянку унесло в море на надувном матрасе 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
На Крите туристка из России 20 часов провела в море после того, как ее на надувном матрасе унесло далеко от берега. Об этом сообщает neakriti.gr.
Отмечается, что 27 июня 55-летняя россиянка пошла на море, чтобы искупаться, и пропала. Ее супруг и дочь обратились к спасателям. В поисковой операции принимали участие корабль береговой охраны, частные катера, водные мотоциклы и лодки спасателей. Женщину заметил пилот самолета европейского агентства по контролю границ Frontex. Ее подняли на борт самолета и доставили в медицинское учреждение.
Согласно имеющей информации, женщина чувствует себя хорошо, несмотря на переохлаждение.
Ранее на Кипре четырехлетний мальчик из России был доставлен в медицинское учреждение после того, как едва не утонул в бассейне.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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