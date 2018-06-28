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Подмосковье стало лидером ЦФО по розничной продаже алкоголя за 2017 год
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Подмосковье стало лидером ЦФО по розничной продаже алкоголя за 2017 год 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Подмосковье по итогам 2017 года заняло первое место в Центральном федеральном округе по показателям, характеризующим розничную продажу алкогольной продукции, сообщает пресс-служба министерства потребительского рынка и услуг Московской области.
rightФедеральная служба «Росалкогольрегулирование» проведела анализ состояния региональных рынков розничной продажи алкогольной продукции в 2017 году, сообщается в материале.
"Анализ проводился по целому комплексу показателей: объем легально продаваемой алкогольной продукции, количество легальных точек продаж, количество правонарушений в сфере оборота алкогольной продукции. По совокупности показателей, Московская область заняла первое место, при этом по ключевому показателю — объему легально продаваемой алкогольной продукции в ЦФО", — цитирует пресс-служба слова министра потребительского рынка и услуг Московской области Александра Посаженникова.
Министр добавил, что в данном направлении ведется постоянная работа. Так, 28 июня на площадке министерства организован круглый стол, на котором обсудили вопросы внедрения системы ЕГАИС и привлечения к административной ответственности недобросовестных участников рынка. В мероприятии приняли участие сотрудники «Росалкогольрегулирования», а также представители лицензирующих органов всех субъектов ЦФО и бизнес-сообщества.
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