Подмосковье стало лидером ЦФО по розничной продаже алкоголя за 2017 год

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости . Подмосковье по итогам 2017 года заняло первое место в Центральном федеральном округе по показателям, характеризующим розничную продажу алкогольной продукции, сообщает пресс-служба министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

rightФедеральная служба «Росалкогольрегулирование» проведела анализ состояния региональных рынков розничной продажи алкогольной продукции в 2017 году, сообщается в материале.

"Анализ проводился по целому комплексу показателей: объем легально продаваемой алкогольной продукции, количество легальных точек продаж, количество правонарушений в сфере оборота алкогольной продукции. По совокупности показателей, Московская область заняла первое место, при этом по ключевому показателю — объему легально продаваемой алкогольной продукции в ЦФО", — цитирует пресс-служба слова министра потребительского рынка и услуг Московской области Александра Посаженникова.

Министр добавил, что в данном направлении ведется постоянная работа. Так, 28 июня на площадке министерства организован круглый стол, на котором обсудили вопросы внедрения системы ЕГАИС и привлечения к административной ответственности недобросовестных участников рынка. В мероприятии приняли участие сотрудники «Росалкогольрегулирования», а также представители лицензирующих органов всех субъектов ЦФО и бизнес-сообщества.