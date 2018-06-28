Розничные рынки Подмосковья по продаже алкогольной продукции признаны лучшими в ЦФО

Московская область заняла первое место в ЦФО по показателям, характеризующим региональные рынки розничной продажи алкогольной продукции, сообщили в Минпотребрынка региона.

Федеральная служба «Росалкогольрегулирование» провела анализ состояния региональных рынков розничной продажи алкогольной продукции в 2017 году. Анализ проводился по целому комплексу показателей: объем легально продаваемой алкогольной продукции, количество легальных точек продаж, количество правонарушений в сфере оборота алкогольной продукции. По совокупности показателей, Московская область заняла 1 место, при этом по ключевому показателю — объему легально продаваемой алкогольной продукции в ЦФО, — сообщил министр потребительского рынка и услуг Подмосковья Владимир Посаженников

Он отметил, что в данном направлении ведется постоянная работа. Так, в четверг на площадке министерства в формате круглого стола обсудят актуальные вопросы по поводу внедрения системы ЕГАИС и привлечения к административной ответственности недобросовестных участников рынка совместно с Росалкогольрегулированием. В мероприятии примут участие представители лицензирующих органов всех субъектов ЦФО и бизнес-сообщества.

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