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Курянину, не платившему алименты, запретили выезд за рубеж и водить машину
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Курянину, не платившему алименты, запретили выезд за рубеж и водить машину 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Жителю Курска, не платившему алименты своей дочери, запретили выезжать за рубеж и водить автомобиль, сообщила пресс-служба УФССП по Курской области.
По решению суда бывший супруг должен был выплачивать четвёртую часть своего дохода на содержание несовершеннолетней дочери. Мужчина не желал платить алименты, поэтому у него накопилось 166 тыс. рублей долга.
Судебные приставы запретили должнику водить автомобиль и выезжать за границу. После этих мер мужчина не только оперативно погасил задолженность, но и оплатил 12 тыс. рублей исполнительского сбора.
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