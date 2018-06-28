Курянину, не платившему алименты, запретили выезд за рубеж и водить машину

Жителю Курска, не платившему алименты своей дочери, запретили выезжать за рубеж и водить автомобиль, сообщила пресс-служба УФССП по Курской области.

По решению суда бывший супруг должен был выплачивать четвёртую часть своего дохода на содержание несовершеннолетней дочери. Мужчина не желал платить алименты, поэтому у него накопилось 166 тыс. рублей долга.

Судебные приставы запретили должнику водить автомобиль и выезжать за границу. После этих мер мужчина не только оперативно погасил задолженность, но и оплатил 12 тыс. рублей исполнительского сбора.