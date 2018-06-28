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Учимся у француженок: 3 трюка
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Учимся у француженок: 3 трюка 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Шарлотта Генсбур
«Моя мама в один момент перестала краситься, совсем. И меня приучила к тому же. Поэтому, на мой взгляд, быть француженкой — это быть естественной. Немного консилера, тушь, блеск для губ — и дело в шляпе».
Карин Ройтфельд
«Мне кажется, нужно выглядеть так, чтобы все думали, что вам есть чем заняться помимо макияжа. Так что не нужно слишком стараться! Я вот, например, люблю просто наносить на губы красную помаду — и все!»
Ванесса Паради
«Постоянно меняйте программу своего ухода! Вы же знаете, что кожа привыкает к кремам и сывороткам? Я стараюсь искать что-то новое каждые пару месяцев».
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