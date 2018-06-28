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Жертва мужа‑садиста из Серпухова научилась играть в боулинг бионической рукой
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Жертва мужа‑садиста из Серпухова научилась играть в боулинг бионической рукой 

РИАМО 59 минут назад
Фото: РИАМО
Маргарита Грачева из подмосковного Серпухова, которой муж в порыве ревности отрубил кисти рук, учится управлять бионической рукой, о своих успехах девушка сообщила в соцсети «ВКонтакте».
В декабре прошлого года житель Серпухова Дмитрий Грачев, заподозрив супругу в измене, вывез ее в лес и отрубил девушке топором кисти рук. Медики сумели пришить одну из травмированных кистей, вторую спасти не удалось. Вместо нее немецкие врачи сделали Маргарите функциональный бионический протез.
Сейчас девушка проходит реабилитацию. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» она опубликовала фотографии, на которых держит в бионической руке яблоко и складывает искусственные пальцы в жест ОК.
Кроме того, Маргарита выложила видео, как выбивает страйк в импровизированном боулинге.
Ранее Маргарита прошла курс реабилитации пришитой кисти в Санкт-Петербурге. Девушка сообщала, что рука медленно, но верно «отвоевывает» прежние функции.
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