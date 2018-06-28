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Как восстановить баланс и энергию в теле?
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Как восстановить баланс и энергию в теле? 

BeautyHack.ru 55 минут назад
Фото: BeautyHack.ru
Пройти детокс-курс, съездить в отпуск, уделить время медитации или воспользоваться индийской практикой — какой метод будет самым эффективным?
В центре аюрведы и йоги «Керала» появилась новая индийская методика — марма-терапия.
Что это и кому нужно?
Марма-терапия — это «микс» из методик аюрведы и техник древнего индийского единоборства каларипаяту, которую использовали древние воины для воздействия на тело человека. Слово «марма» означает концентрацию жизненной энергии в человеческом теле — терапия поможет восстановить душевные и физические силы, предотвратить заболевания организма и решить имеющиеся проблемы со здоровьем.
Что включает марма-терапия?
Массаж по марма-точкам, применение мазей и масел, физические упражнения (назначаются пациенту при необходимости).
Где и у кого научиться этой методике?
У приглашенного специалиста центра — доктора Ниила Венугопала.
Он прославился как специалист по спортивной медицине, который использует как традиционные методы, так и инновационные разработки. В своей практике он использует знания марма-терапии, аюрведы, физиотерапии, спортивной медицины и аюрведической фармацевтики. На обучающем интенсиве по марма-массажу доктор проработает техники с каждым учеником индивидуально.
Вы научитесь определять 64 из 107 марма-точек, владеть разными способами воздействия на них для профилактики и оказания экстренной помощи, узнаете, как вылечить мигрень, астму, боли в спине и конечностях.
Когда?
1–24 июля — прием на индивидуальные консультации с сеансом марма-массажа.
Продолжительность консультации: 1 ч. 15 мин.
Цена: 7 800 руб.
4 июля — открытая лекция по марма-терапии, посвященная «точкам жизни» на теле человека.
Начало в 19:00.
Вход свободный. Требуется предварительная запись по телефону: +7 (495) 646-13-31.
21–22 июля — интенсивный обучающий курс по марма-массажу по авторской методике.
Продолжительность курса — 18 часов, включая технические перерывы.
Цена: 32 000 руб. Бонус — если оплатить курс до 30 июня, действует спецпредложение! (подробности можно узнать у администраторов центра).
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