Как восстановить баланс и энергию в теле?

Пройти детокс-курс, съездить в отпуск, уделить время медитации или воспользоваться индийской практикой — какой метод будет самым эффективным?

В центре аюрведы и йоги «Керала» появилась новая индийская методика — марма-терапия.

Что это и кому нужно?

Марма-терапия — это «микс» из методик аюрведы и техник древнего индийского единоборства каларипаяту, которую использовали древние воины для воздействия на тело человека. Слово «марма» означает концентрацию жизненной энергии в человеческом теле — терапия поможет восстановить душевные и физические силы, предотвратить заболевания организма и решить имеющиеся проблемы со здоровьем.

Что включает марма-терапия?

Массаж по марма-точкам, применение мазей и масел, физические упражнения (назначаются пациенту при необходимости).

Где и у кого научиться этой методике?

У приглашенного специалиста центра — доктора Ниила Венугопала.

Он прославился как специалист по спортивной медицине, который использует как традиционные методы, так и инновационные разработки. В своей практике он использует знания марма-терапии, аюрведы, физиотерапии, спортивной медицины и аюрведической фармацевтики. На обучающем интенсиве по марма-массажу доктор проработает техники с каждым учеником индивидуально.

Вы научитесь определять 64 из 107 марма-точек, владеть разными способами воздействия на них для профилактики и оказания экстренной помощи, узнаете, как вылечить мигрень, астму, боли в спине и конечностях.

Когда?

1–24 июля — прием на индивидуальные консультации с сеансом марма-массажа.

Продолжительность консультации: 1 ч. 15 мин.

Цена: 7 800 руб.

4 июля — открытая лекция по марма-терапии, посвященная «точкам жизни» на теле человека.

Начало в 19:00.

Вход свободный. Требуется предварительная запись по телефону: +7 (495) 646-13-31.

21–22 июля — интенсивный обучающий курс по марма-массажу по авторской методике.

Продолжительность курса — 18 часов, включая технические перерывы.

Цена: 32 000 руб. Бонус — если оплатить курс до 30 июня, действует спецпредложение! (подробности можно узнать у администраторов центра).