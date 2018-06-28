Двор нашего детства. Средства от платных парковок пошли на благоустройство

Двор дома № 6 по Большой Переяславской улице не пустует до позднего вечера — местные жители любят здесь погулять. В прошлом году двор благоустроили на средства от платных парковок.

Веселый городок

Юные жители облюбовали большой детский городок. Здесь горки, спирали, несколько игровых башен, соединенных тропинками. Чуть поодаль — качели, а по периметру площадки расположены уютные лавочки для отдыха родителей.

Анна Круглякова, жительница дома № 5 по Большой Переяславской улице, еле поспевает за годовалой дочкой Машей — девочка с интересом осваивает игровые конструкции на площадке для самых маленьких: качалку в виде лошадки на амортизирующей пружине, качели для малышей в форме машинки и песочницу.

— Чем нам нравится эта площадка — здесь есть интересные конструкции для детей любого возраста, — делится Анна. — Двое моих старших детей, 7 и 10 лет, сейчас с бабушкой и дедушкой на даче, но обычно им тоже здесь не скучно — карусели, качели и горки увлекают ребятню настолько, что домой увести невозможно.

Поиграем мышцами

Спортивную часть двора осваивает семилетний Максим Есауленко. Мальчик шустро залезает на шведскую стенку, упражняется на турнике, висит на кольцах.

А скоро погулять во двор выйдут друзья Максима, ребята будут играть в волейбол — благо просторная площадка позволяет. Чуть поодаль спортом занимаются взрослые — для спортивных тренажеров предусмотрена отдельная площадка под навесом.

— Пока ребенок играет, и сам время с пользой проводишь, — рассказала москвичка Ирина Платонова . — В нашем районе это одна из лучших зон с уличными тренажерами.

Места хватит всем

В рамках благоустройства во дворе заменили асфальтобетонное покрытие, бортовой камень, установили водоотводящие лотки, поставили новые фонари. А еще у дома много зелени — кустарники, деревья, живая изгородь, цветники, клумбы. Практически вся эта красота появилась здесь опять же благодаря благоустройству. А этой весной высадили еще две липы и 120 кустов спиреи.

Не обделили и автолюбителей — для них обустроили парковочные карманы.

— Особая благодарность за то, что без ущерба для безопасности и комфорта жителей была расширена проезжая часть двора, и теперь нам, автолюбителям, стало легче проезжать и парковаться в специально отведенных местах, — рассказала местная жительница Наталья Кайгородова . — Мы, в свою очередь, стараемся за двором следить. Зимой, например, видели, что от реагентов страдает газон. Обратились в управу, и нам пошли навстречу — дворник их использовал только в случае острой необходимости.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Когда вводили платные парковки, город был загружен, скорость передвижения была низкой. Сейчас видны серьезные улучшения.

— Этот двор — настоящий мини-сквер, в котором можно найти все, что нужно для комфортной жизни, в том числе парковочное пространство, что важно для жителей. Хочется поблагодарить инициативную группу дома — учесть интересы каждого, в том числе автомобилистов, удалось благодаря постоянному взаимодействию.

НАДО ЖЕ!

На 3,7 миллиарда рублей пополнили платные парковки столичный бюджет в прошлом году. А с 2012 года благодаря им в городе удалось увеличить скорость движения на 13 процентов.

ТОЛЬКО ДЛЯ СВОИХ

Теперь, чтобы получить субсидию на установку шлагбаума во дворе, нужно посетить Дирекцию жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства своего административного округа один раз. Решение принимают в течение 5 дней. Увеличился и размер субсидии — вместо 50 тысяч выделяют сто. И к тому же деньги на установку шлагбаумов выделяются до момента установки ограждения.