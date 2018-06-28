До какого возраста разрешено венчаться

Согласно церковном брачному праву, высший возрастной предел для венчания — это 60 лет для женщин и 70 для мужчин. Такой ценз был указан еще святителем Василием Великим и обусловлен он, в основном, тем, что одной из целей (хоть и не главной) брачного союза, определяется рождение и воспитание потомства.

Обычно же, пожилые люди это либо уже осуществили в своей жизни, либо не смогут осуществить в силу возраста.

В церковном праве Русской Православной церкви также содержится постановление Святейшего Синода, утверждающее, что лицам в возрасте от 60 до 80 лет для вступления в церковный брак надлежит испрашивать разрешение у архиерея. Однако часто на практике абсолютное соблюдение этих правил затруднительно.

В России венчание пожилых пар — особый случай, так как в силу исторических обстоятельств, многие из них прожили жизнь вне Церкви, но со временем обрели веру и решили освятить свой союз перед Богом. Для таких пар установлено даже специальное чинопоследование венчания супругов, живших долгое время вместе в браке, но без церковного благословения. Но обычно на практике пожилые пары всё-таки венчают обычным образом, лишь опуская в молитвах слова о деторождении.