10 лет спустя: актеры культового сериала «Во все тяжкие» воссоединились для потрясающей фотосессии

Непросто поверить в то, что прошло уже целое десятилетие с момента выхода первого сезона легендарного сериала Breaking Bad — «Во все тяжкие». Драма о неизлечимо больном учителе из Альбукерке, который начал готовить наркотики на пару со своим учеником и попал в целую вереницу передряг, до сих пор будоражит любителей криминальных историй по всему миру. Потому к знаковому юбилею журнал Entertainment Weekly решил воссоединить актеров картины и подарил фанатам потрясающе атмосферную фотосессию.

Брайан Крэнстон , сыгравший в Breaking Bad того самого учителя химии — Уолтера Уайта, признался Entertainment Weekly, что сериал оставил в его душе неизгладимый след, а жизнь актера определенно разделилась на «до» и «после».

«Это было очень эмоционально, сериал стал для меня слишком значимым проектом. Воссоединиться снова — тоже большое эмоциональное потрясение, потому что мы снова будто на съемочной площадке много лет назад. Да, конечно, это немного меланхолично, но все-таки», — признался Крэнстон.

Аарон Пол , исполнитель второй главной роли — Джесси (ученика-подельника), также заявил EW, что постоянно вспоминает о съемках Breaking Bad как об одном из самых потрясающих проектов в своей карьере.

«Я люблю этих людей, — говорит Пол. — Я чувствую себя благословленным, оттого что работал с ними. Помню, когда снимали первый сезон, мы с Дином ( Дин Норрис , исполнитель роли Хэнка Шрейдера. — Прим. ред.) разговаривали, он говорит: «Знаете, через десять лет мы оглянемся и скажем: „Черт возьми! Раньше я был частью Breaking Bad!“», так и вышло. Я все еще постоянно об этом думаю. Это как «вау», как нам всем повезло».

Актриса Бетси Брандт , исполнившая роль Мари Шрейдер, признается, что знала наверняка: во время воссоединения актерского состава она будет и плакать, и смеяться. Вы не поверите, но плакали многие, даже Джонатан Бэнкс , сыгравший Майка. Он, кстати, также сделал признание, заявив, что роль в Breaking Bad принесла ему большую популярность и помогла его карьере.

Сериал «Во все тяжкие» завоевал одобрение критиков и был признан одним из лучших американских телесериалов. Он был удостоен множества наград, среди которых 16 прайм-таймовых премий «Эмми», два «Золотых глобуса», пять премий Гильдии киноактеров США, шесть премий Гильдии сценаристов США и многие другие. Актриса Анна Ганн была дважды отмечена премией «Эмми» за лучшую женскую роль второго плана.

В скором времени на экраны должен выйти новый сезон сериала «Лучше звоните Солу», который рассказывает об одном из персонажей Breaking Bad — адвокате Соле Гудмане. Не исключено, что в одной из серий зрители увидят Уолтера Уайта и Джесси Пинкмана.