Актёры сериала «Во все тяжкие» встретились через десять лет

На кабельном канале AMC 20 января 2008 года вышла первая серия криминальной драмы Breaking Bad, «Во все тяжкие». Да, это было десять лет назад. В честь юбилея издание Entertainment Weekly собрало вместе съёмочную группу сериала и устроило атмосферную фотосессию с участием знаменитого фургончика.

Брайан Крэнстон , сыгравший Уолтера Уайта, признался, что жизнь его поделилась на две части: до Breaking Bad и после. Аарон Пол , он же ученик и подельник Уайта Джесси Пинкман, ещё десять лет назад был готов говорить: «Чёрт возьми! Я был частью Breaking Bad!». Роль частного сыщика Майка Эрмантраута, сыгранныя Джонатаном Бэнксом , сделала актёра знаменитым и дала большой толчок его карьере.

Сериал был отмечен множеством наград: шестнадцать «Эмми», два «Золотых глобуса», премии Гильдии киноактёров, Гильдии сценаристов, Гильдии режиссёров и Гильдии продюсеров США и ряд других. Брайан Крэнстон, Аарон Пол и Анна Ганн были неоднократно признаны лучшими актёрами в драматическом телесериале.