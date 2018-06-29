Актеры «Во все тяжкие» воссоединились на 10‐летии сериала

Журнал Entertainment Weekly воссоединил актеров культового сериала «Во все тяжкие» для фотосессии в честь десятилетия первого сезона. Актеры не только поделились своими впечатлениями, но появились на фотографиях, способных вновь погрузить читателей в атмосферу сериала.

В январе 2018 года прошло ровно 10 лет с момента выхода знаменитой драмы об учителе химии Уолторе Уайте, который начал варить метамфетамин после того, как ему диагностировали рак. За все время существования картина участвовала в 350 номинациях и получила 137 наград.

Актеры сериала и его создатель Винс Гиллиган решили воссоединиться, чтобы дать большое совместное интервью для EW.

Большинство призналось, что скучает по легендарному шоу и до сих пор не может свыкнуться с мыслью, что им повезло участвовать в этом проекте.

«Я люблю этих людей! Помню, когда мы снимали первый сезон, Дин тогда сказал, знаете, через 10 лет мы оглянемся и скажем: «Черт возьми! Раньше я был частью Breaking Bad!» И вот эти 10 лет прошли, а я все еще постоянно думаю о том, как нам всем повезло», — Аарон Пол

Исполнитель главной роли Брайан Крэнстон рассказал, что, изучив описание первых серий, сразу понял, что это лучший сценарий, попадавший к нему в руки. Тогда он еще не подозревал, насколько далеко зайдет его персонаж.

Даже Джонатан Бэнкс , сыгравший хладнокровного киллера Майка, еле сдержался, чтобы не расплакаться от того, что спустя столько лет вновь сидит рядом со своими товарищами и вспоминает былые дни.

Больше всего актерам нравилось в сериале то, как развивались их персонажи, каждый из которых проходил жизненные испытания, которые, полностью его меняли. Актеры признались, что не могли предсказать дальнейшее развитие событий, пока не получали сценарий.

В 2014 году драматический сериал получил главную награду премии «Эмми», оставив позади конкурентов из «Игры престолов». Актеры сериала «Во все тяжкие» получили и несколько других основных наград.