Актеры «Во все тяжкие» воссоединились на 10‐летии сериала 

Журнал Entertainment Weekly воссоединил актеров культового сериала «Во все тяжкие» для фотосессии в честь десятилетия первого сезона. Актеры не только поделились своими впечатлениями, но появились на фотографиях, способных вновь погрузить читателей в атмосферу сериала.
В январе 2018 года прошло ровно 10 лет с момента выхода знаменитой драмы об учителе химии Уолторе Уайте, который начал варить метамфетамин после того, как ему диагностировали рак. За все время существования картина участвовала в 350 номинациях и получила 137 наград.
Актеры сериала и его создатель Винс Гиллиган решили воссоединиться, чтобы дать большое совместное интервью для EW.
Большинство призналось, что скучает по легендарному шоу и до сих пор не может свыкнуться с мыслью, что им повезло участвовать в этом проекте.
«Я люблю этих людей! Помню, когда мы снимали первый сезон, Дин тогда сказал, знаете, через 10 лет мы оглянемся и скажем: «Черт возьми! Раньше я был частью Breaking Bad!» И вот эти 10 лет прошли, а я все еще постоянно думаю о том, как нам всем повезло», — Аарон Пол.
Исполнитель главной роли Брайан Крэнстон рассказал, что, изучив описание первых серий, сразу понял, что это лучший сценарий, попадавший к нему в руки. Тогда он еще не подозревал, насколько далеко зайдет его персонаж.
Даже Джонатан Бэнкс, сыгравший хладнокровного киллера Майка, еле сдержался, чтобы не расплакаться от того, что спустя столько лет вновь сидит рядом со своими товарищами и вспоминает былые дни.
Больше всего актерам нравилось в сериале то, как развивались их персонажи, каждый из которых проходил жизненные испытания, которые, полностью его меняли. Актеры признались, что не могли предсказать дальнейшее развитие событий, пока не получали сценарий.
В 2014 году драматический сериал получил главную награду премии «Эмми», оставив позади конкурентов из «Игры престолов». Актеры сериала «Во все тяжкие» получили и несколько других основных наград.