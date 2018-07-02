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Главные герои сериала «Во все тяжкие» воссоединятся
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Главные герои сериала «Во все тяжкие» воссоединятся 

Газета.Ru 40 минут назад
Фото: Газета.Ru
Создатель сериала «Во все тяжкие» Винс Гиллиган рассказал в беседе с Entertainment Weekly, что мечтает снова увидеть главных героев, Уолтера Уайта и Джесси Пинкмана, в одном кадре.
Сейчас Гиллиган работает над четвертым сезоном спин-оффа «Во все тяжкие» — сериала «Лучше звоните Солу». По словам Гиллигана, он всерьез настроен ввести в сюжет Уайта и Пинкмана.
"Очень хочу увидеть обоих в «Лучше звоните Солу», и будет не круто, если все обойдется простым камео. Мы достаточно долго ждали и у нас есть все причины ждать их появления", — поделился Винс Гиллиган.
Пока неясно, как пересекутся два сериала, однако и Брайан Крэнстон, и Аарон Пол, исполнившие главные роли в «Во все тяжкие», заранее согласны на съемки.
Криминальная драма «Во все тяжкие» транслировалась с 2008 по 2013 год на канале AMC и выдержала пять сезонов. Сюжет строится вокруг истории смертельно больного школьного учителя Уолтера Уайта, вместе со своим экс-учеником Джесси Пинкманом налаживающего производство наркотиков для обеспечения семьи.
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Женский форум  Ещё 5 источников 
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