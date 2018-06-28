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Журнал EW собрал актёров сериала «Во все тяжкие» в честь его десятилетия
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Журнал EW собрал актёров сериала «Во все тяжкие» в честь его десятилетия 

DTF.RU 53 минуты назад
Фото: DTF.RU
И не только ради фото.
Еженедельник Entertainment Weekly посвятил целый номер десятилетию сериала «Во все тяжкие». В него войдут интервью с создателем шоу Винсом Гиллиганом, а также со всеми основными актёрами.
Как сообщает издание, авторы сериала намекнули, что Джесси и Уолтер, скорее всего, вновь появятся на экране в «Лучше позвоните Солу».
Сами актёры рассказали EW, каково им было сниматься в сериале, который многие считают лучшим в истории. Аарон Пол, например, признался, что постоянно думает о нём, а Брайан Крэнстон подчеркнул, что делать так, возможно, не стоит, чтобы не чувствовать, что живёшь в тени чего-то важного.
Формально EW опоздал к десятилетию. Первая серия «Во все тяжкие» вышла в эфир 20 января 2008 года. Однако шоу стало культовым далеко не сразу и только через несколько сезонов обрело статус мирового феномена.
Четвёртый сезон «Лучше позвоните Солу», спин-оффа «Во все тяжкие», стартует 6 августа.
#вовсетяжкие #фото
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