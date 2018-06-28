Рианна: новое разбитое сердце, очередной провальный образ

Рианна Фото: globallookpress.com Роман Рианны с молодым миллиардером из Саудовской Аравии Хассаном Джамилем продолжался больше года. Но, похоже, ветреная барбадосская дива не умеет долго сохранять отношения — артистка рассталась с арабским бизнесменом. Причина банальна: он ей надоел. «Она устала от него, — рассказали друзья звезды. — Конечно, Рианна разбила ему сердце. Это то, что она обычно и делает — разбивает мужские сердца». Комментарий эксперта:

Cтилист-имиджмейкер Юлия Климова*. * Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.

— Рианна напоминает экзотический цветок, завернутый в упаковку из золотой фольги. Кажется, с нее вот-вот снимут этот блестящий чехол и мы наконец-то увидим настоящий наряд для красной дорожки, тонкий и изящный. Увы, это только мои фантазии, на самом деле певица так и провела вечер в этом «пакете». И даже выставленный напоказ бюст не спасает ситуацию.