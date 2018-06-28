Ещё
Рианна: новое разбитое сердце, очередной провальный образ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рианна: новое разбитое сердце, очередной провальный образ 

Teleprogramma.pro 50 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Рианна Фото: globallookpress.com  Роман Рианны с молодым миллиардером из Саудовской Аравии Хассаном Джамилем продолжался больше года. Но, похоже, ветреная барбадосская дива не умеет долго сохранять отношения — артистка рассталась с арабским бизнесменом. Причина банальна: он ей надоел. «Она устала от него, — рассказали друзья звезды. — Конечно, Рианна разбила ему сердце. Это то, что она обычно и делает — разбивает мужские сердца». Комментарий эксперта:
Cтилист-имиджмейкер Юлия Климова*. * Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.
— Рианна напоминает экзотический цветок, завернутый в упаковку из золотой фольги. Кажется, с нее вот-вот снимут этот блестящий чехол и мы наконец-то увидим настоящий наряд для красной дорожки, тонкий и изящный. Увы, это только мои фантазии, на самом деле певица так и провела вечер в этом «пакете». И даже выставленный напоказ бюст не спасает ситуацию.
Teleprogramma.pro: последние новости
Почему у Ленина и Крупской не было детей «Последние несколько минут с тобой»: дети Майкла Джексона скорбят по дедушке Милана Кержакова: «Муж не дает мне видеть сына»
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Похудела и умерла: что случилось с участницей шоу13
Родители, превратившие детей в монстров ради славы1
Джоли представила детям нового любовника
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
«Пьяные дети»: Шнуров показал взрослых сына и дочь4
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
06:02
Проверьте эти кулинарные хитрости
Еда
11:21
Правила красоты для королевской семьи
Другое
04:56
Как вам лгут этикетки продуктов
Еда Здоровье
10:01
Бодибилдерши, которые превратились во фриков
Звёзды Здоровье
04:06
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Звёзды
06:45
Родители, превратившие детей в монстров ради славы
Дети
00:50
Андрей Гайдулян рассекретил свою новую девушку
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение