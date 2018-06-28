Бельчонок, сова Арчи и слётки: какие животные нуждаются в помощи центра «Мата-Мата» летом

Лето — сезон выведения потомства почти у всех видов животных, поэтому в это время несмышленые еще детёныши оказываются в беде. О том, кто чаще всего попадает на попечение к зооактивистам и на помощь к каким животным не нужно экстренно звать, рассказывает руководитель центра помощи дикой фауне «Мата-Мата» Елена Фокина

Арчи уже подрос, но все еще нуждается в поддержки

О том, как работает центр и какие экзотические животные порой появляются на пороге их дома в Соломбале, корреспонденты 29.ru рассказывали в прямом эфире.

Но, по словам Елены, самые большие аншлаги у них бывают летом — во время вывода потомства.

В этом году 21 июня к ним попал необычный питомец — совенок по имени Арчибальд. Сначала он несколько дней жил в районе, недалеко от Архангельска. Прохожие его нашли на земле — кто-то разворошил совиное гнездо. Еще двое малышей просто погибли на месте. Сейчас совёнок живет в центре. Он рано оторвался от семьи, поэтому теперь приучать его ко всем навыкам взрослой птицы нужно людям.

В Северодвинске у активистки центра Леноры Пазиковой сейчас поселился маленький бельчонок. Его нашли дачники, и он сам приполз к людям. Сейчас его выкармливают из шприца.

Малышей животных выхаживать нужно практически круглосуточно

Елена Фокина предупреждает, что уход за малышами требует непрерывного внимания:

— Почти всех малышей требуется кормить из шприца или пинцетом, поить из пипетки и по часам. Например, насекомоядных птенцов кормить приходится каждые 30 минут, с ночным перерывом — не более 4 часов. Сами они не едят. Так что свободного времени практически нет, если «зазеваешься» — птенчик погибнет.

На попечении специалистов малыши чаек, воронята, синички, воробушки, утята

Сейчас в центре находятся птенцы самых разных видов: воронята, чаята, маленькие синички, воробушки, трясогузки, утята, слёток лазоревки. Их привозят со всего города и в больших количествах, но в центре «Мата-Мата» предупреждают, что чрезмерно беспокоиться нужно за жизнь далеко не каждого из них. Многие птенцы — слетки, которые учатся самостоятельно добывать пищу, но сил для этого имеют не очень много. В этот период о них все еще заботятся родители. Особенно активисты просят не забирать птенцов домой, чтобы попытаться выкормить.

— Огромная просьба не подбирать без надобности птенцов-слётков на улицах. Выкормить их самостоятельно у неопытного человека вряд ли получится, да и не всех можно выпустить. Если увидели птенца на земле, лучше сначала позвонить — проконсультироваться и действовать в зависимости от ситуации.

Связаться со специалистами «Мата-Мата» можно в социальных сетях или по телефонам: 89523035546, 89021976512.