Ещё
Российскую пенсионерку унесло в открытое море на матрасе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российскую пенсионерку унесло в открытое море на матрасе 

Lenta.ru 24 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Российскую туристку, отдыхавшую в Греции, унесло в открытое море во время купания. Ее удалось обнаружить спустя почти сутки. Об этом сообщает греческое издание Neakriti.
В среду 27 июня 55-летняя россиянка, которая отдыхала в Ретимно, остров Крит, со своим мужем и дочерью, уплыла в море на матрасе и исчезла. Ее родные заявили о пропаже, и береговая охрана сразу приступила к поискам, однако пенсионерку удалось обнаружить только спустя 20 часов.
По словам помощника капитана порта, россиянку заметил пилот агентства по безопасности внешних границ Frontex в шести-семи морских милях от отеля, где она остановилась с семьей. Туристку немедленно госпитализировали. Несмотря на переохлаждение, сейчас ее жизни ничего не угрожает.
Ранее в июне десять туристов из России унесло ветром в открытое море в Черногории. По словам директора Черногорской морской службы безопасности Сафета Кочана, инцидент произошел утром 8 июня рядом с городом Бар, где россияне катались на досках для серфинга в море. Их начало уносить ветром далеко от берега, и местные жители вызвали спасательную бригаду. После чего за молодыми людьми был срочно направлен катер с помощью.
Последние новости
Раскрыты дата и место встречи Путина и Трампа Работающие пенсионеры останутся без индексаций Путин разрешил блокировать кредитки россиян
Женский форум  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Похудела и умерла: что случилось с участницей шоу13
Родители, превратившие детей в монстров ради славы1
Джоли представила детям нового любовника
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
«Пьяные дети»: Шнуров показал взрослых сына и дочь4
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
06:02
Проверьте эти кулинарные хитрости
Еда
11:21
Правила красоты для королевской семьи
Другое
04:56
Как вам лгут этикетки продуктов
Еда Здоровье
10:01
Бодибилдерши, которые превратились во фриков
Звёзды Здоровье
04:06
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Звёзды
06:45
Родители, превратившие детей в монстров ради славы
Дети
00:50
Андрей Гайдулян рассекретил свою новую девушку
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение