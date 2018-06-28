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Туристка из России провела почти сутки в открытом море на надувном матрасе
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Туристка из России провела почти сутки в открытом море на надувном матрасе 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Российскую туристку, отдыхающую на греческом острове Крит, унесло в открытое море на надувном матрасе, передает НСН.
Об этом сообщает портал Neakriti, подчёркивая, что спасти 55-летнюю женщину удалось лишь спустя 20 часов. К поискам россиянки подключились корабль береговой охраны и несколько частных катеров.
В итоге туристку обнаружил пилот самолета европейского агентства по контролю границ Frontex. Она находилась на расстоянии 10 километров от берега. Женщину немедленно госпитализировали. Несмотря на переохлаждение, в настоящий момент угрозы для её жизни нет.
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Женский форум  Ещё 17 источников 
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