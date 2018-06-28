Туристка из России провела почти сутки в открытом море на надувном матрасе

Российскую туристку, отдыхающую на греческом острове Крит, унесло в открытое море на надувном матрасе, передает НСН.

Об этом сообщает портал Neakriti, подчёркивая, что спасти 55-летнюю женщину удалось лишь спустя 20 часов. К поискам россиянки подключились корабль береговой охраны и несколько частных катеров.