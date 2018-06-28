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Юные жители района приняли участие в «сказочной» викторине
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Юные жители района приняли участие в «сказочной» викторине 

Управа района Сокольники 44 минуты назад
Фото: Управа района Сокольники
Сотрудники библиотеки №78 им. И. А. Крылова задействовали юных читателей в увлекательную викторину.
— Все люди на свете любят сказки. Знакомиться с ними мы начинаем с раннего детства. Весёлые, волшебные и даже страшные — сказки всегда интересны. Читаешь, слушаешь и погружаешься в особенный мир, где захватывает приключенческий дух, — считают в библиотеке им. И. А. Крылова.
Перед участием в викторине дети заранее прочитали любимые сказки: «Кот в сапогах», «Красная шапочка», «Три поросенка», «Дюймовочка», «Принцесса на горошине» и несколько других.
Викторина представляла собой соревнование. В ходе игры участники образовали две команды, и им предстояло угадать, из какой сказки та или иная вещь, расшифровать имена персонажей, вспомнить ход сказочного повествования, подобрать к сюжетам слова из предложенного набора, а из букв собрать имена сказочных героев.
За каждый правильный ответ дети получали цветные квадратики — импровизированные баллы.
В конце викторины самые активные участники получили сладкие призы.
Фото: предоставлено библиотекой №78 имени И. А. Крылова.
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