Бизнесменам Ямальского района возместят затраты на электроэнергию

Некоммерческая организация «Фонд развития Ямальского района» решила поддержать частных предпринимателей субсидиями на оплату электроэнергии.

Заявки начнут принимать со 2 по 27 июля. Право на участие в конкурсе на получение субсидии имеют предприниматели малого и среднего бизнеса, осуществляющие деятельность в сфере агропромышленного комплекса, производства пищевых продуктов, одежды, торговли и ремонта автотранспорта, услуг по ремонту компьютеров и бытовой техники, также деятельность по предоставлению мест для временного проживания.

Как сообщили в фонде, компенсация части затрат, связанных с оплатой энергетических ресурсов, будет производиться по фактическому объему потребления электроэнергии за год, предшествующий году подачи заявки на конкурс. Компенсация предоставляется в виде разового платежа.