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Бизнесменам Ямальского района возместят затраты на электроэнергию
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Бизнесменам Ямальского района возместят затраты на электроэнергию 

ИА Север-Пресс 41 минуту назад
Фото: ИА Север-Пресс
Некоммерческая организация «Фонд развития Ямальского района» решила поддержать частных предпринимателей субсидиями на оплату электроэнергии.
Заявки начнут принимать со 2 по 27 июля. Право на участие в конкурсе на получение субсидии имеют предприниматели малого и среднего бизнеса, осуществляющие деятельность в сфере агропромышленного комплекса, производства пищевых продуктов, одежды, торговли и ремонта автотранспорта, услуг по ремонту компьютеров и бытовой техники, также деятельность по предоставлению мест для временного проживания.
Как сообщили в фонде, компенсация части затрат, связанных с оплатой энергетических ресурсов, будет производиться по фактическому объему потребления электроэнергии за год, предшествующий году подачи заявки на конкурс. Компенсация предоставляется в виде разового платежа.
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