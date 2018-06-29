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Видео: На дне Севастопольской бухты нашли затонувшие исторические корабли
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Видео: На дне Севастопольской бухты нашли затонувшие исторические корабли 

Пятый канал 55 минут назад
Фото: Пятый канал
Исследователям удалось обнаружить на дне Севастопольской бухты обломки кораблей Российского императорского флота, которые затонули во время Гражданской войны. Для поисков ученые используют новейшую технику, среди которой — телеуправляемый необитаемый подводный аппарат, который может проникать на глубину до 350 метров.
На данный момент специалисты обследовали уже пять исторических кораблей — Гагару, Нарвал, Кашалот, Скат, а так же подводную лодку UB-14. Кроме того, были обнаружены подводное судно и самолет Великой Отечественной войны, предположительно, Як-9, участвовавший в освобождении Севастополя в 1944 году.
Все найденные артефакты находятся на глубинах от 60 до 80 метров, исследования продолжаются. После окончания исследования их планируется поднять со дна, отреставрировать и передать в музеи Севастополя.
Ранее Пятый канал рассказывал о том, что в Севастополе после трехлетней реставрации открылся один из знаковых исторических памятников — Константиновская батарею. Экскурсию для первый посетителей провел Сергей Шойгу.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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