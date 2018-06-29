Видео: На дне Севастопольской бухты нашли затонувшие исторические корабли

Исследователям удалось обнаружить на дне Севастопольской бухты обломки кораблей Российского императорского флота, которые затонули во время Гражданской войны. Для поисков ученые используют новейшую технику, среди которой — телеуправляемый необитаемый подводный аппарат, который может проникать на глубину до 350 метров.

На данный момент специалисты обследовали уже пять исторических кораблей — Гагару, Нарвал, Кашалот, Скат, а так же подводную лодку UB-14. Кроме того, были обнаружены подводное судно и самолет Великой Отечественной войны, предположительно, Як-9, участвовавший в освобождении Севастополя в 1944 году.

Все найденные артефакты находятся на глубинах от 60 до 80 метров, исследования продолжаются. После окончания исследования их планируется поднять со дна, отреставрировать и передать в музеи Севастополя.