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Известный ярославский бизнесмен, подозреваемый в педофилии, признан вменяемым
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Известный ярославский бизнесмен, подозреваемый в педофилии, признан вменяемым 

76.ru 41 минуту назад
Фото: 76.ru
Мужчина приставал к маленьким девочкам
Стали известны результаты психиатрической экспертизы, которую назначили известному ярославскому бизнесмену, совращавшему маленьких девочек.
— Экспертиза проводилась в московском институте имени Сербского. По её результатам мужчина признан вменяемым. Ему продлили арест до 26 июля. В настоящее время следствие готовит обвинение к окончательной редакции. Обвиняемый будет ознакомлен с дальнейшими материалами дела, — рассказали нам в СУ СК РФ по Ярославской области.
Напомним, бизнесмен попался в октябре прошлого года. Ему предъявили обвинение в изнасиловании.
— Не менее пяти раз он совершал насильственные действия сексуального характера в отношении четырёх девочек в возрасте от 8 до 10 лет, — рассказали в управлении СКР по Ярославской области о подробностях обвинения по уголовному делу.
Известно, что жертв он выбирал случайно на улице. Все преступления совершались в Красноперекопском районе Ярославля.
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