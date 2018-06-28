За что в 1964 году расстреляли советского подростка Аркадия Нейланда

В России всегда гуманно относились малолетним преступникам, так как надеялись, что в юном возрасте их можно перевоспитать и поставить на путь истинный. Но, несмотря на гуманизм, одного малолетнего преступника все же расстреляли. Его имя — Аркадий Нейланд. [С-BLOCK] Он родился в типичной для советского союза семье: мать его была санитаркой в больнице, а отец работал слесарем, были в семье также братья и сестры. Родители пили, и времени на воспитание детей у них не было. Физическое наказание детей в этой семье считалось нормой, причем в жестоких формах, и порой без оснований. Через пьянство родителей в семье не было достатка, поэтому воровать Аркадий начал с юных лет. Как рассказывал сам подозреваемый, они с братьями и сестрами могли бродяжничать, часто недоедали. Уже с 7 лет Нейланд состоял на учете в милиции за грабежи и хулиганство. В 12 лет он был отчислен из школы, после чего мать отдала его на воспитание в интернат. Здесь он зарекомендовал себя как конфликтный человек, часто сбегал.

«Крупное дело» чтобы получить билет в новую жизнь

Нейланд обворовывал парикмахерские, киоск «Союзпечать», а мечтал украсть раз, но большую сумму. Чтобы ему больше не пришлось грабить, а полученных денег бы хватило, чтобы безбедно жить не один год. Вместе с подельниками они решили, что лучший вариант — это обворовать богатую квартиру, и стали искать подходящий объект. Они стали обходить дома по Сестрорецкой улице/дом 3. Им удалось открыть одну квартиру, обокрасть ее, но не вовремя вернувшаяся хозяйка позвонила в милицию и преступники были задержаны.

За что Нейлонда приговорили к смертной казни?

Во время последнего задержания в голову Нейланда пришла мысль, что в следующий раз нужно ограбить и убить, чтобы не было свидетелей преступления. Возвращаясь в ту же квартиру на Сестрорецкой улице 27 января 1964 года, Аркадий вооружился туристическим топориком. Он знал, что в квартире проживает женщина с ребенком, а значит, справиться с ними будет несложно. Основной расчет преступника был на то, что даже если его задержат — к малолетним не применяют смертную казнь, а значит, максимум, что ему светит — тюрьма.

Для того, чтобы его пустили в квартиру, он решил представиться почтальоном. Когда хозяйка — Лариса Купреева открыла дверь — он сразу же набросился на нее. Женщина начала отчаянную борьбу не только за свою жизнь, но и жизнь своего ребенка, но преступник с топором был сильнее. После убийства женщины, он хладнокровно расправился и с ребенком, после чего без зазрения совести поел на кухне. Чтобы скрыть следи преступления он поджог квартиру, но благодаря оперативной работе пожарных и бдительности соседей пожар был вовремя потушен. На месте преступления оперативным сотрудникам удалось найти отпечатки пальцев, которые и стали главным аргументом в суде. [С-BLOCK]

Приговор

Задержав преступника, милиция обнаружила при нем важные улики: фотоаппарат, паспорт Купреевой и её приемной дочки. Также на одежде были обнаружены следы засохшей крови. Аркадий рассчитывал, что его посадят в колонию для несовершеннолетних, но суд был суров — его приговорили к расстрелу. Уникальность ситуации заключалась еще и в том, что долго не могли найти исполнителя приговора, так как стрелять в подростка никто не хотел. Но, несмотря на это 11 августа 1964 года Аркадий Нейланд был расстрелян.