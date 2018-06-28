Как научиться существовать в социуме и получить выгоду из любой ситуации

«Если не можешь изменить ситуацию, измени отношение к ней»; «Если устал плыть против течения, плыви по течению, извлекая максимум выгоды» — так говорят умные люди. Люди еще более умные этим философским изречениям следуют. Психологи называют такую приспособленческую позицию «реимпринтингом». То есть изменением отношения к прошлому опыту, к импринтингу (событию, которое сформировало определенное убеждение). Импринтинг может приносить человеку как пользу, так и вред — в зависимости от ситуации, в которую он попал. Скажем, ваш первый муж соглашался с вами только тогда, когда вы пускали в ход слезы. А второй муж категорически не приемлет такие проявления женской слабости и сам устраивает истерики. Или: ваш босс всегда увольнял профнепригодных сотрудников, но в последнее время легко терпит выходки вашего коллеги-самодура, который всем мешает работать. Что делать? Выход один: пересмотреть свой старый опыт и сделать реимпринтинг.

Вообще, при правильном подходе человек постоянно делает реимпринтинг, то есть перепрограммирует себя в разные моменты жизни. Процесс этот происходит автоматически, без сожалений о прошлом и без самоедства: «А правильно ли я сделал, что смирился (не смирился)?» Подобные изменения в себе принимаются как данность. Но для начала необходимо убедиться, что как данность принимается и сама сложившаяся ситуация — то есть априори она признается тупиковой. Обычно такое понимание выражается поговорками: «Что Бог ни делает, все к лучшему», «Чтобы подняться с коленей, нужно сначала на них опуститься» и так далее. И только после того, как выключаются эмоции, начинается реимпринтинг, поиск выхода из положения.

Для этого психологи советуют посмотреть на ситуацию со стороны: представьте, что вы снимаете фильм, где главный герой попал в такое же положение, что и вы сами. Выразите его чувства словами. А затем посмотрите: нет ли в заданной ситуации плюсов? Подключите третьих лиц, которые есть в вашем сценарии: могут ли они чем-то помочь? Подумайте: кому и зачем нужна была та или иная сцена? Поставьте себя на их место.

А потом опять переживите ваши собственные чувства, но уже с позиции главного героя и с учетом знаний, полученных от второстепенных героев. Развязка (решение) наступит сама по себе, как только вы поймете, что ваш герой приобрел силу, то есть перестал жить опытом прошлого, готов к изменениям будущего и знает, что это будущее он примет в любом его проявлении.