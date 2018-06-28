«Сама бросилась с кулаками»: «Минсктранс» обвинил пассажирку в драке с контролером

Белорусское госпредприятие «Минсктранс» отреагировало на драку контролера с одной из пассажирок. По мнению представителя пресс‐службы, женщина сама спровоцировала конфликт и бросилась на сотрудницу транспортной компании. Интервью с представителем предприятия опубликовала « Комсомольская правда ».

Инцидент произошел днем 27 июня в трамвае № 3. Контролеры высадили на остановке двух девочек, у которых не было билета. Женщина, стоявшая на остановке, решила вступиться за детей, из-за чего началась перепалка между ней и контролером.

На видеозаписи отчетливо видно, как контролер первая стукнула лбом голову пассажирки, после чего та замахнулась рукой. Однако в «Минсктрансе» полагают, что именно пассажирка виновна в драке.

«Конфликт спровоцировала не контролер. Женщина сама бросилась с кулаками. Возможно, женщина-контролер поедет снимать побои», — сказал представитель пресс-службы. Он отметил, что контролеры просто настаивали, чтобы девочки купили себе билеты, однако женщина стала вмешиваться.

При этом в «Минсктрансе» считают, что применит силу имеет право каждый, когда «происходит что-то противоправное», но «в рамках дозволенного и разумного».

«Если милиция найдет эту женщину, будет разбираться. Если не найдет, значит, расследование будет проведено по нашим материалам, будет принято соответствующее решение», — заключили в госпредприятии.