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В Красноярском крае благодаря бдительности полицейского спасены двое местных жителей, ушедших под воду
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В Красноярском крае благодаря бдительности полицейского спасены двое местных жителей, ушедших под воду 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В Красноярском крае благодаря бдительности сотрудника полиции удалось не допустить трагедии на реке. Сотрудники ОМВД России по г. Лесосибирску в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий на реке Енисей заметили лодку, подошедшую к деревянным промышленным плотам.
Из лодки вышли четверо граждан и пошли по бревнам, связанным в пучки. Во время передвижения по ним одна из женщин, а вслед за ней и мужчина, оступившись, ушли под воду между плавающими бревнами. Увидев это, оперуполномоченный ОЭБиПК старший лейтенант полиции лег на бревно и, добравшись до места происшествия, вытащил из-под воды сначала женщину, а затем и мужчину. После этого он доставил пострадавших на берег. Двух других граждан полицейские вернули в лодку и проследили, чтобы перевозчик доставил их до безопасного берега.
При проверке документов сотрудники полиции выяснили, что предоставленное перевозчиком удостоверение на право управления маломерными судами имеет признаки подделки. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Руководством ОМВД России по г. Лесосибирску принято решение о поощрении полицейского.
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