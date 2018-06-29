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«Богини»: как Вера Брежнева и ее старшая дочь выглядят в бикини
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«Богини»: как Вера Брежнева и ее старшая дочь выглядят в бикини 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
17-летняя Соня Киперман показала фото с мамой в бикини.
Когда Вера Брежнева публикует фотографии со своей старшей дочерью Соней, фолловеры постоянно пишут о том, что певица выглядит ровесницей и называют их сестрами. На этот раз убедиться в этом можно, посмотрев на свежее фото, опубликованное Соней. В своем Instagram дочь певицы опубликовала кадр, на котором запечатлены они с мамой в бикини. Сейчас вся семья Брежневой, включая супруга Константина Меладзе отдыхает в Италии. С курорта Форте-дей-Марми 16-летняя наследница Веры и опубликовала это фото.
«Невероятные красотки!»; «Какая же классная у тебя мамочка! Ты тоже хорошенькая»; «Красоточки!»; «Класс! Верочка такая спортивная»; «Богини»; «Стройняшки», — пишут фолловеры в комментариях. А многие обратили внимание на интимную татуировку внизу живота Веры. Певица признавалась: набить рисунок ей пришлось из практических соображений: под тату скрывается шрам от операции по удалению грыжи. Брежнева набила там рисунок в виде закрашенного красным сердца с декоративными элементами.
А как тебе фигуры Веры и Сони?
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Фото:Instagram
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