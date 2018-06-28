«Богини Олимпа»: Дочка Веры Брежневой блеснула фото в бикини 

Еще в январе стало известно о том, что старшая дочка экс-солистки группы «ВИА Гра» Веры Брежневой — 17-летняя Соня Киперман переехала жить в США. Девушка обосновалась в Калифорнии, поступив в частный колледж в городе Охай.
«Это были прекрасные 16 лет в этой стране и 1,5 года в этой школе, но пришло время для чего-то нового, и новая глава моей жизни начнется в Калифорнии», — написала в своем микроблоге девушка.
Сама Брежнева, как заботливая мама часто навещала дочку, которая в столь юном возрасте уехала из отчего дома, переехав в другую страну, оставшись без друзей и близких. Для того, что Соня смогла привыкнуть к новой обстановке, певица разрывалась между Россией и Америкой, наведываясь к дочери.
На днях Соня Киперман опубликовала в своем микроблоге фото, на которой она позирует вместе со звездной мамой. Судя по снимку, Вера Брежнева и ее дочка готовятся пойти на пляж. Артистка похвасталась бронзовым загаром и точеной талией. Обратили внимание фанаты на грациозную Соню, которая в 17 лет уже догнала маму по росту и не обделена природными данными.
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«Девочки-красавицы!», «Богини Олимпа — ослепительные!», «Класс! Верочка такая спортивная», «Невероятные красотки!», «Мама рулит!», «Стройняшки», «Как подружки», «Восхитительные девушки!» — прокомментировали фото певицы поклонники.
В октябре 2015 года Вера Брежнева тайно вышла замуж за музыкального продюсера Константина Меладзе. На скромной церемонии присутствовали самые близкие друзья. Певица долгое время скрывала свои отношения с известным продюсером. От отношений с украинским бизнесменом Михаилом Киперманом у Веры Брежневой есть дочка Сара, ей 8 лет. Певица опекает своих девочек, стараясь быть для них не только мамой, но и близкой подругой.