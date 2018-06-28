«Богини Олимпа»: Дочка Веры Брежневой блеснула фото в бикини

Еще в январе стало известно о том, что старшая дочка экс-солистки группы «ВИА Гра» Веры Брежневой — 17-летняя Соня Киперман переехала жить в США. Девушка обосновалась в Калифорнии, поступив в частный колледж в городе Охай.

«Это были прекрасные 16 лет в этой стране и 1,5 года в этой школе, но пришло время для чего-то нового, и новая глава моей жизни начнется в Калифорнии», — написала в своем микроблоге девушка.

Сама Брежнева, как заботливая мама часто навещала дочку, которая в столь юном возрасте уехала из отчего дома, переехав в другую страну, оставшись без друзей и близких. Для того, что Соня смогла привыкнуть к новой обстановке, певица разрывалась между Россией и Америкой, наведываясь к дочери.

На днях Соня Киперман опубликовала в своем микроблоге фото, на которой она позирует вместе со звездной мамой. Судя по снимку, Вера Брежнева и ее дочка готовятся пойти на пляж. Артистка похвасталась бронзовым загаром и точеной талией. Обратили внимание фанаты на грациозную Соню, которая в 17 лет уже догнала маму по росту и не обделена природными данными.

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«Девочки-красавицы!», «Богини Олимпа — ослепительные!», «Класс! Верочка такая спортивная», «Невероятные красотки!», «Мама рулит!», «Стройняшки», «Как подружки», «Восхитительные девушки!» — прокомментировали фото певицы поклонники.