Вера Брежнева и ее старшая дочь удивили смелым фото в бикини

Популярная певица Вера Брежнева засветилась в бикини. На фоне загорелого тела артистки почти не видно откровенного купальника. Зато можно отчетливо рассмотреть игривую татуировку на интимном месте, о которой даже не подозревали многочисленные поклонники.

В комментариях многие отметили, что экс-участница «ВИА Гры» выглядит ничуть не хуже своей юной дочери. Глядя на их стройные ноги и спортивные тела, может сложиться впечатление, что на снимке изображены сестры.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Волочкова развратно сфотографировалась на фоне дочери.