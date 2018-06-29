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Вера Брежнева и ее старшая дочь удивили смелым фото в бикини
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Вера Брежнева и ее старшая дочь удивили смелым фото в бикини 

Пятый канал 26 минут назад
Фото: Пятый канал
Популярная певица Вера Брежнева засветилась в бикини. На фоне загорелого тела артистки почти не видно откровенного купальника. Зато можно отчетливо рассмотреть игривую татуировку на интимном месте, о которой даже не подозревали многочисленные поклонники.
В комментариях многие отметили, что экс-участница «ВИА Гры» выглядит ничуть не хуже своей юной дочери. Глядя на их стройные ноги и спортивные тела, может сложиться впечатление, что на снимке изображены сестры.
Ранее Пятый канал рассказывал, что Волочкова развратно сфотографировалась на фоне дочери.
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