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Лафит Макрона и лагер Путина. Что пьют политические лидеры
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Лафит Макрона и лагер Путина. Что пьют политические лидеры 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал прессе, какое вино он пьет. «ВМ» решил выяснить, какие алкогольные напитки пьют главы государств.
39-летний президент Франции ранее работал в банке Ротшильдов, которые славятся своими виноградниками, где производят вино самых дорогих сортов. Но, как он рассказал СМИ, Макрон родился «в окружении» бутылок.
— Меня воспитывали родители, у которых имелось некоторое количество бутылок в погребе, — говорил президент Франции. — Они любят вино так же, как и я. У меня всегда был определенный вкус в отношении вина. Что касается белых вин, я предпочитаю в основном бургундские, из красных — люблю Бордо, все больше ценю вина Долины Роны. Однако, действительно, именно у Ротшильдов я получил возможность сформировать свою коллекцию, даже если мы не пили Шато Лафит каждый день.
Макрон сформулировал позицию: «Вино — посол страны». Оно имеет важнейшее значение для французской дипломатии. Когда приезжают партнеры из Китая, Японии, США, они уже ждут, что им предложат бокал вина, хорошее шампанское, аперитив.
Экс-сотрудники администрации президента России уверяют, что Владимир Путин равнодушен к алкоголю. Впрочем, известно, что президент любит светлое пиво. В Дрездене молодой Путин предпочитал светлый лагер низового брожения. Путин «от бутылки не бегает» — может позволить себе вино или пиво. Может во время официальных встреч выпить рюмку водки, но делает это крайне редко и не пьянеет (так учили когда-то сотрудников КГБ. — прим. «ВМ»). Также на приеме может выпить сухого шампанского, но не более бокала.
Британскому Величеству Елизавете Второй, несмотря на солидный возраст, алкогольные предпочтения не чужды. Перед ланчем Ее Величество пьет коктейль, в состав которого входят одна часть джина и две части французского аперитива на основе крепленого вина. Во время самого ланча королева употребляет вино, а вечером может пропустить бокал шампанского.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, по мнению российских политиков, питает слабость к коньяку и бренди. Впрочем, в Палате лордов в ответ заявили, что королева — «образец для подражания», а Тереза Мэй «славится самодисциплиной».
А вот президент США Дональд Трамп, с которым Путину предстоит встреча в июле в Хельсинки, не пьет совсем. Причина — семейная драма. О ней Трамп рассказывал в шоу Ларри Кинга: «Я за всю свою жизнь не выпил ни одного глотка алкоголя… Мой старший брат, Фред, блестящий человек, его все любили, первенец моих родителей, наследник всего, стал зависим от алкоголя в университете и погиб от пьянства в 42 года. Он мне говорил: „Дональд, чего бы тебе это ни стоили, не бери в руку рюмку, не приближайся к алкоголю…“.
Так что Макрону Трампа и Путина своими винными подвалами не соблазнить.
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