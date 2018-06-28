Петь или кукарекать: как вести себя с насильником

В социальной сети Facebook был опубликован пост Анны Брейн. Девушка поведала ужасную историю о том, как её пытался изнасиловать таксист. Блогерша заказала машину от известной компании Uber к такому повороту событий была абсолютно не готова.

«На полпути к дому водитель неожиданно заблокировал двери и поехал в обратную сторону. Завёз меня в безлюдное место в районе Шаболовской и предпринял попытку изнасилования. По этическим причинам я опущу подробности сего действа, как опускаю их вот уже вторые сутки в своей голове», — призналась пострадавшая.

По словам рассказчицы, водитель ударил её по лицу и попытался изнасиловать. Но Анна нащупала кнопку разблокировки двери и выбежала из машины. После этого происшествия она сразу обратилась в полицию. Водителя нашли по камерам видеонаблюдения на дорогах. Злоумышленник задержан, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Риск быть изнасилованной есть у всех женщин. Не важно, сколько ей лет, как она одета, как себя ведёт и что говорит. Слабый пол рискует всегда: когда едет в такси, заходит в лифт или просто идёт по улице. News.ru попросил психологов дать рекомендации: как вести себя, когда есть угроза сексуального насилия. Советы озвучили психолог-консультант, ведущая психотерапевтических групп Ирина Коробова и психолог Центра помощи жертвам насилия «Ветка ивы» Клавдия Никитина.

Разговаривать

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Zakir Hossain Chowdhury

Молчать и трястись, как банный лист — это не выход. Попытайтесь разговорить насильника. Нужно найти тему, которая его заинтересует. Например, спросить есть ли у него дети и сколько им лет. Если выяснится, что у него есть дочь близкого с вами возраста, можно задать вопрос: а представьте, что её тоже изнасилуют. Но это рискованный ход. Возможны два варианта — либо человек ещё сильнее разозлится, либо одумается.

Посмеяться над ним и его намерениями

«Да ты меня изнасиловать хочешь? Хи-хи! Ну давай! Пощекоти», — приводит пример возможного диалога психолог. Страх жертвы возбуждает насильников. А если его нет, злоумышленник может потерять интерес к вам. Также психолог советует посмеяться над его достоинствами. «Какие у тебя мускулы смешные», — пример того, что можно сказать насильнику.

Рассказать о своих чувствах

Jan Tepass/imagebroker.com Еще один неожиданный совет от психолога. Например, можно честно сообщить «мне страшно», «я первый раз в такой ситуации и растерялась». При этом важно не показывать свой страх невербально — говорить громко и уверенно. Открытое выражение чувств действует как холодный душ на злоумышленника.

Быть неудобной

В одной из американских тюрем проводилось исследование. Психологи опрашивали заключённых, осужденных за изнасилование, какие женщины были для них «лакомым кусочком». Почти все отвечали — «которая не создаст неудобство». Если вы почувствовали опасность, покажите всеми силами, что вы «неудобная». Можно кричать, размахивать руками, бить по стенам или стоящим рядом машинам — в зависимости от ситуации.

Прикинуться сумасшедшей

Реальный случай, рассказанный психологом. Женщину пытались изнасиловать. Она перестала сопротивляться и заявила: хорошо, только сделайте все так, чтобы я видела полярную звезду. Мужчина покрутил у виска и отпустил сумасшедшую. Как вариант: можно запеть или закукарекать. Чем более неадекватный поступок, тем больше шанс на спасение.

Согласиться на секс

Global Look Press/imagebroker.com/uwe umstätter

Рискованный, но иногда действенный способ. Противоречит совету № 4, но иногда работает. Некоторых насильников возбуждает сам факт борьбы. А покорность выбивает из колеи. Можно сказать: «Ок, у тебя презервативы есть, я готова!». При этом важно вести себя уверенно, чтобы «готовность» не соседствовала с трясущимися коленями.

Средства самообороны никто не отменял

Женщины физически слабее и приемам самообороны обычно не обучены. Самое сильное женское оружие — это длинные ногти (у кого есть). «Драться по-кошачьи», советуют эксперты. Так называемые «хлестовые» удары очень болезненные и могут быть эффективнее прямого удара в челюсть. Еще один лайфхак от психолога — носить в кармане перец и соль. Бросание этих субстанций в лицо злоумышленнику может ненадолго обезвредить его. Вы сможете выиграть драгоценное время и убежать.

Психологи обращают внимание — универсальных рецептов борьбы со всеми насильниками не существует. То, что одного испугает, другого может только раззадорить. Нужно действовать по ситуации и слушать свою интуицию. Она в критических ситуация часто включается на полную мощь и «подсказывает» верное решение.