Полицейские помогли астраханке найти дочь, с которой она утратила родственную связь

органы внутренних дел обратилась 54-летняя жительница Кировского района, рассказавшая, что с марта не виделась со своей дочерью 1981 года рождения. Она была объявлена в розыск как лицо, утратившее связь с родственниками.

Полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия и установили местонахождение пропавшей. Уже через 6 дней её нашли в селе Самосделка Камызякского района Астраханской области.

В отношении женщины не совершалось противоправных действий. Сотрудники уголовного розыска сообщили хорошую новость её матери.