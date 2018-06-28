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Полицейские помогли астраханке найти дочь, с которой она утратила родственную связь
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Полицейские помогли астраханке найти дочь, с которой она утратила родственную связь 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В органы внутренних дел обратилась 54-летняя жительница Кировского района, рассказавшая, что с марта не виделась со своей дочерью 1981 года рождения. Она была объявлена в розыск как лицо, утратившее связь с родственниками.
Полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия и установили местонахождение пропавшей. Уже через 6 дней её нашли в селе Самосделка Камызякского района Астраханской области.
В отношении женщины не совершалось противоправных действий. Сотрудники уголовного розыска сообщили хорошую новость её матери.
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