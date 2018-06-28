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Президент киевского «Динамо» и его брата подозревают в многомиллионных махинациях
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Президент киевского «Динамо» и его брата подозревают в многомиллионных махинациях 

SPORT24.ru 1 час назад
Национальное антикоррупционное бюро Украины ведет расследование энергетической схемы, в которой упоминаются президент киевского «Динамо» Игорь Суркис и его брат вице-президент УЕФА Григорий Суркис, сообщает со ссылкой на «Новое Время».
По версии НАБУ, из-за сговора с участием братьев Суркисов государство понесло потери в размере 679 млн гривен (25,8 млн долларов).
Дело касается появившейся в 2014 году компании «Энергомережа», которую возглавлял бывший народный депутат от блока Юлии Тимошенко Дмитрий Крючков. Крючков в настоящий момент задержан в Германии, где немецкий суд решает вопрос о его экстрадиции в Украину по запросу Национального антикоррупционного бюро.
”Энергомережа” предложила «Запорожьеоблэнерго» и «Черкассыоблэнерго», мажоритарными долями в которых владеет государство, вернуть им деньги, которые задолжали потребители — крупные промышленные гиганты, и даже доплатить сверху. По закону все деньги за поставленную электроэнергию должны поступать на счет облэнерго в «Ощадбанке» (государственный банк Украины), а этими средствами можно рассчитаться лишь с «Энергорынком» (госкомпанией, которой генераторы продают свою энергию). Однако деньги ушли на счета «Энергомережи».
В НАБУ полагают, что подобное стало возможно благодаря сговору руководителей двух облэнерго с братьями Суркисами, которые на самом деле и контролируют компанию «Энергомережа». Суркисы не ответили на просьбу издания прокомментировать изложенную в материале информацию.
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