Президент киевского «Динамо» и его брата подозревают в многомиллионных махинациях

По версии НАБУ, из-за сговора с участием братьев Суркисов государство понесло потери в размере 679 млн гривен (25,8 млн долларов).

Дело касается появившейся в 2014 году компании «Энергомережа», которую возглавлял бывший народный депутат от блока Юлии Тимошенко Дмитрий Крючков. Крючков в настоящий момент задержан в Германии, где немецкий суд решает вопрос о его экстрадиции в Украину по запросу Национального антикоррупционного бюро.

”Энергомережа” предложила «Запорожьеоблэнерго» и «Черкассыоблэнерго», мажоритарными долями в которых владеет государство, вернуть им деньги, которые задолжали потребители — крупные промышленные гиганты, и даже доплатить сверху. По закону все деньги за поставленную электроэнергию должны поступать на счет облэнерго в «Ощадбанке» (государственный банк Украины), а этими средствами можно рассчитаться лишь с «Энергорынком» (госкомпанией, которой генераторы продают свою энергию). Однако деньги ушли на счета «Энергомережи».

В НАБУ полагают, что подобное стало возможно благодаря сговору руководителей двух облэнерго с братьями Суркисами, которые на самом деле и контролируют компанию «Энергомережа». Суркисы не ответили на просьбу издания прокомментировать изложенную в материале информацию.