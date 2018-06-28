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День семьи, любви и верности отметят в Щаповском
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День семьи, любви и верности отметят в Щаповском 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Сотрудники Дома культуры «Солнечный» в поселке Щапово поселения Щаповское расскажут гостям учреждения о проведении Дня семьи, любви и верности. Мероприятие состоится 6 июля.
— Гостями праздника станут пары, которые прожили в браке более тридцати лет. Мы проведем чаепитие, участники торжества поделятся воспоминаниями и историями из семейной жизни, — рассказала директор Дома культуры «Солнечный» в поселке Щапово Наталья Исаенко.
Он добавила, что частью торжественного мероприятия станет чествование супружеской четы, недавно отметившей золотую свадьбу. Представители администрации поселения Щаповское поздравят юбиляров и вручат им памятный подарок.
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