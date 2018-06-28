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На крыше Московского планетария 20 июля пройдет эксклюзивное перкусионное шоу
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На крыше Московского планетария 20 июля пройдет эксклюзивное перкусионное шоу 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Перкуссионное шоу «Пульс Вселенной» пройдет в Парке неба на крыше Московского планетария 20 июля, литературно-музыкальную композицию представит коллектив Percarus Duo, говорится в сообщении пресс-службы планетария.
Шоу не имеет аналогов в России как по инструментальному составу, так и по драматургическому воплощению.
«В этом сезоне Московский планетарий решил удивить своих гостей необычным концертом под открытым небом. 20 июля в 21:00 в Парке неба состоится космическое перкусионное шоу дуэта Percarus Duo «Пульс Вселенной». Оно представляет собой единую литературно-музыкальную композицию, которая погружает зрителей в особую завораживающую атмосферу. Волшебные тембры маримбы, вибрафона, арфы и флейты в сочетании с яркими вспышками перкусионных интермедий переносят слушателей в фантастические миры далеких галактик, туманностей и звездных систем», — отмечается в сообщении.
При создании шоу использовались методы усиления эмоционального вовлечения публики: свет, плейбэк, фрагменты литературных сочинений великих писателей.
Коллектив Percarus Duo был создан Михаилом Путковым и Владимиром Тереховым. Во время своих шоу музыканты вдвоем исполняют музыку на более чем 50 перкуссионных инструментах.
Продолжительность концерта — 1 час 20 минут. Рекомендованный возраст — 12+. Билеты продаются на сайте и в кассах Московского планетария.
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