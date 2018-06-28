Из-за укусов клещей 27 костромичей заболели энцефалитом и боррелиозом

За минувшую неделю с укусами клещами в медицинские учреждения Костромской области обратились 606 человек, из них 116 — дети. Наибольшее число укусов зарегистрировано в Нейском, Солигаличском, Нерехтском, Макарьевском и Буйском муниципальных районах, сообщает управление Роспотребнадзора

Вирус клещевого энцефалита обнаружен в клещах, собранных в Макарьевском и Поназыревском районах, возбудители иксодового клещевого боррелиоза — в Костроме, Красносельском, Костромском и Нерехтском районах. Возбудитель моноцитарного эрлихиоза человека обнаружен в Красноселье.

5 человек заболели энцефалитом, 22 — боррелиозом. Прививки против энцефалита перед началом сезона сделали 7 тысяч жителей региона.

В Роспотребнадзоре дают рекомендации — как обезопасить себя от укусов.

Соблюдать правила поведения на опасной в отношении клещей территории: проводить само— и взаимоосмотры каждые 10-15 минут для обнаружения клещей; не садиться и не ложиться на траву; стоянки и ночевки в лесу устраивать на участках, лишенных травяной растительности, или в сухих сосновых лесах на песчаных почвах; после возвращения из леса или перед ночевкой снять одежду, тщательно осмотреть тело и одежду; не заносить в помещение свежесорванные растения, верхнюю одежду и другие предметы, на которых могут оказаться клещи; осматривать собак и других животных для обнаружения и удаления с них прицепившихся и присосавшихся клещей.

Носить специальную одежду, при отсутствии специальной одежды одеваться таким образом, чтобы облегчить быстрый осмотр для обнаружения клещей: носить однотонную и светлую одежду; брюки заправлять в сапоги, гольфы или носки с плотной резинкой, верхнюю часть одежды — в брюки; манжеты рукавов должны плотно прилегать к руке; ворот рубашки и брюки должны не иметь застежки или иметь плотную застежку, под которую не может проползти клещ; на голову надевать капюшон, пришитый к рубашке, куртке, или заправлять волосы под косынку, шапку.

Применять специальные химические средства индивидуальной защиты от клещей: репеллентные средства (предназначены для обработки верхней одежды, применение на кожу возможно для защиты от присасывания), акарицидные средства (предназначены для обработки верхней одежды, применение на кожу недопустимо). Применять средства необходимо в соответствии с прилагаемой инструкцией.

Уничтожать клещей с помощью акарицидных средств на участках высокого риска заражения людей клещевыми инфекциями. Акарицидом обрабатывают наиболее часто посещаемые населением участки территории, в том числе садовых участках. При использовании современных быстроразрушающихся в окружающей среде акарицидов рекомендуется проведение двух и более обработок за один сезон.

Для снижения численности мелких и средних млекопитающих — прокормителей клещей необходимо проводить благоустройство территорий дачных и огородных участков: удаление сухостоя, валежника и прошлогодней травы, разреживание кустарника, уничтожение свалок бытового и лесного мусора. Травяная растительность должна быть скошена. Рекомендуется проводить истребление диких грызунов.

Если клещ присосался необходимо в максимально короткие сроки обратиться в медицинское учреждение для удаления и проведения исследования клеща на наличие клещевых инфекций, с целью определения дальнейшей тактики лечения и экстренной профилактики.