Подоходный налог по месту жительства: плюсы и минусы идеи Орешкина

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин предложил платить налог на доходы физлиц (НДФЛ) там, где прописаны сотрудники. Сейчас его за граждан платит работодатель. Соответственно, деньги идут туда, где прописаны компании.

Идея давно витала в воздухе, и она гораздо шире, чем изменить место сбора НДФЛ. Это идеологический спор о том, чтобы забрать у крупных городов часть доходов — в первую очередь, конечно, у Москвы.

Антон Силуанов регулярно предлагает столице поделиться деньгами с другими регионами, на что регулярно получает негативную реакцию Сергея Собянина . В прошлый раз речь шла о налоге на прибыль компаний. В этот раз идею выдвинул Максим Орешкин, и она касается НДФЛ. Все просто: огромное количество человек живет в Подмосковье, но платит личные налоги в Москве. Точнее, это делает их налоговый агент — работодатель. Так пусть же граждане платят по месту жительства, и пусть это место за счет налогов благоустраивается.

В этом есть логика. Иные подмосковные города заставляют сомневаться в том, что всего в нескольких километрах — красивый, современный, удобный мегаполис. Житель Подмосковья и гендиректор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин поддерживает идею Орешкина. Вопрос: сможет ли гражданин без работодателя сам оплачивать этот налог?

Павел Грудинин генеральный директор Совхоза имени Ленина «Конечно! Мы уже всех поставили на „цифру“ и обо всех все знаем. А как администрируют другие страны, которые еще до введения интернета и цифровой экономики спокойно администрировали эти вещи? Человек должен сам платить налоги. Не работодатель должен почему-то быть налоговым агентом и быть за все ответственным. Это старая советская система должна уйти в прошлое. Всю систему надо поменять».

Сергей Собянин обычно на подобные идеи реагирует быстро, но в этот раз не стал отвечать Максиму Орешкину. Может быть, потому что однажды высказывался на тему в духе, что люди всегда уезжали из деревень в города — так формировалась цивилизация. Можно, конечно, отправить их назад в деревни, но что тогда будет с урбанизацией, задавался вопросом мэр.

Но, возможно, эта инициатива сама по себе обречена на провал — из-за того же администрирования. Предположим, население будет самостоятельно платить налог — другого способа нет. Если заставить это делать работодателей, они почти в прямом смысле слова сойдут с ума — раскидывать платежи по разным городам. Людям тоже вряд ли понравится еще одна головная боль. Но, допустим, чтобы спать спокойно, они массово пойдут в свои налоговые. Продолжает противник идеи, советник по макроэкономике гендиректора компании «Открытие Брокер» Сергей Хестанов

Сергей Хестанов доцент кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС «Большинство налоговых инспекций по месту жительства явно не готовы к наплыву огромного количества работников, которые теоретически должны будут подать документы на уплату НДФЛ по месту жительства. Поэтому, скорее всего, эта инициатива останется не более чем курьезной инициативой и не получит своего воплощения на практике».

Кстати, именно по этой причине против уплаты НДФЛ по месту жительства когда-то выступал и Минфин , обозначив свое мнение простым словом — «невозможно». Если инициатива все-таки пойдет дальше слов Орешкина, то Москва, конечно, выступит резко против: ладно еще налог на прибыль, но подоходный — это святое. Столица в прошлом году заработала 2 трлн рублей, из них почти половина — это НДФЛ.

Да и так ли уж оправдана идея в наших условиях? Одни живут в пригороде, но платят налоги в городе, а другие хоть и прописаны в пригороде, но живут и платят налоги тоже в городе и справедливо пользуются оплаченными благами.

Поэтому здравое зерно перемалывается несовершенством института прописки, финансовой безграмотностью и другими глобальными проблемами. Существующая система с богатыми городами и бедными пригородами, конечно, далека от идеальной, но она хоть со скрипом, но работает. Системным реформам — привет.