Милашки. Джастин Бибер и Хейли Болдуин отдыхают в Вашингтоне

Кажется, Джастин (24) и Хейли (21) проводят вместе все время. Все началось с их совместного отдыха в Майами, а теперь парочка отправилась в Вашингтон.

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Там поклонники подловили влюбленных во время отдыха в отеле: Бибера и Болдуин сфотографировали в бассейне. Потом пара сходила в церковь. Кажется, певец всех девушек приобщает к своим увлечениям.

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Напомним, Джастин и Хейли уже встречались в 2016-м, правда, расстались через пару месяцев, поняв, что им лучше быть друзьям. Сейчас, похоже, звезды решили дать еще один шанс своим отношениям.

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