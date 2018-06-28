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Милашки. Джастин Бибер и Хейли Болдуин отдыхают в Вашингтоне
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Милашки. Джастин Бибер и Хейли Болдуин отдыхают в Вашингтоне 

Peopletalk 15 минут назад
Фото: Peopletalk
Кажется, Джастин (24) и Хейли (21) проводят вместе все время. Все началось с их совместного отдыха в Майами, а теперь парочка отправилась в Вашингтон.
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Там поклонники подловили влюбленных во время отдыха в отеле: Бибера и Болдуин сфотографировали в бассейне. Потом пара сходила в церковь. Кажется, певец всех девушек приобщает к своим увлечениям.
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Напомним, Джастин и Хейли уже встречались в 2016-м, правда, расстались через пару месяцев, поняв, что им лучше быть друзьям. Сейчас, похоже, звезды решили дать еще один шанс своим отношениям.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/milashki-dzhastin-biber-i-hejli-bolduin-otdyhayut-v-vashingtone/
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