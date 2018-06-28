Как дочь Брежнева оказалась в психиатрической больнице

О ее романах говорила вся страна. Достаточно сказать, что она вышла замуж за иллюзиониста Игоря Кио, которому на тот момент было 18 лет, в то время ей было 33 года. Незадолго до смерти отца Галина фигурировала в крупном уголовном деле о краже драгоценностей. Ходили слухи, что именно это окончательно подорвало здоровье отца.

Несмотря на все старания отца, Галина не стремилась к наукам и всю жизнь мечтала стать актрисой. Все же со временем Леонид Брежнев настоял на поступлении в институт, но в 1951 году она его бросила и уехала с женихом. Успешной карьеры Брежнева не построила. Многие считают, что всю свою жизнь она посвятила мужчинам. И их было немало — кроме трех официальных браков у нее были и внебрачные связи, которые порождали вокруг семьи Брежневых огромное количество сплетен.

Цыгане

За годы своей жизни Галина Леонидовна имела несколько громких романов. Среди ее возлюбленных были журналисты и люди искусства. Самым скандальным из всех стал роман с Борисом Буряце, который был цыганским певцом. Несмотря на то, что Брежневой тогда уже было за 50, она без всяких колебаний будучи замужней дамой завела роман с мужчиной, который был намного младше нее. В этот период карьера Бориса стремительно пошла вверх, при этом многие считают, не без подачи Галины Леонидовны. В 1981 году правоохранительные органы пытались уличить его в краже драгоценностей. Но доказать его причастность не удалось. Немного позже его все-таки осудили в спекуляции. Как считают историки, содействовал этому Чурбанов — третий муж Брежневой.

Браки

Первым мужем Брежневой был Евгений Милаев, цирковой артист, с которым она бежала из дома, бросив институт. Он был старше ее почти на 20 лет. Она сопровождала его на гастролях и работала костюмершей. Брак распался по причине измены со стороны супруга с молодой артисткой цирка.

Вторым супругом, как уже говорилось, стал 18-летний Игорь Кио. Сам иллюзионист потом вспоминал: «Галине в мгновение ока, по знакомству, оформили развод, и мы пошли расписываться. Нам выдали свидетельства, и мы укатили в Сочи. Правда, отцу Галина всё же оставила записку: „Папа, я влюбилась. Ему 25“.

Леонид Ильич обратился за помощью к сотрудникам госбезопасности. Таким образом, дочь почти сразу вернулась в Москву. Развод был оформлен моментально, но это не помешало влюбленным встречаться уже без штампа в паспорте. Третьим мужем Брежневой стал майор вооруженных сил СССР Юрий Чурбанов . Говорят, из всех законных браков только это замужество не вызывало претензий у Леонида Ильича. Карьера новоиспеченного мужа, как и у других почитателей Галины, пошла вверх. Если бы не внебрачная связь, которая навлекла печальные последствия. Вместе со своим любовником Борисом Буряце Галина фигурировала в уголовном деле, связанным с кражей драгоценностей. Это случилось незадолго до смерти Брежнева, и, говорят, очень сильно подорвало его здоровье.

После смерти отца

После смерти отца Галина Леонидовна начала злоупотреблять алкоголем, об этом говорили приближенные ей люди. Попав в немилость новой власти в период правления Андропова, она оказалась под домашним арестом. Ее мужа, инкриминируя взятку в особо крупных размерах, посадили в тюрьму. Несмотря на это, при Горбачеве ей все же удалось выиграть суд и вернуть дачу и другие ценные подарки отца, которые государство собиралось конфисковать. Все эти события в сочетании с алкоголем довели Брежневу до психиатрической больницы, где она фактически провела свои последние годы.