Рэпер Паша Техник рассказал об однополых сношениях в тюрьме

Рэпер Паша Техник поделился своим тюремным опытом. Интервью опубликовано на YouTube-канале The Люди.

Отвечая на вопрос, что самое страшное он видел в тюрьме, он рассказал, как однажды в туалете заключенные по очереди «опускали» сидевшего за изнасилование девочки педофила.

Он отметил, что сам подобного опыта не имел, а также подчеркнул, что активный участник подобного соития «остается мужиком».

По словам Техника, в тюрьме его часто избивали зэки-активисты — за жалобы и за то, что он отказывался от приема пищи. Он заявил, что некоторые заключенные в знак протеста зашивали себе рты, чтобы их не могли насильно накормить.

В 2017 году в официальной группе Паши Техника появились интимные фото музыканта Мирона Федорова , известного под ником Оксимирон.

Паша Техник — участник группы Kunteynir, также занимается сольным творчеством. В 2009 году его осудили за распространение наркотиков. Он вышел из тюрьмы в 2013-м.