Ещё
Рэпер Паша Техник рассказал об однополых сношениях в тюрьме
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рэпер Паша Техник рассказал об однополых сношениях в тюрьме 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Рэпер Паша Техник поделился своим тюремным опытом. Интервью опубликовано на YouTube-канале The Люди.
Отвечая на вопрос, что самое страшное он видел в тюрьме, он рассказал, как однажды в туалете заключенные по очереди «опускали» сидевшего за изнасилование девочки педофила.
Он отметил, что сам подобного опыта не имел, а также подчеркнул, что активный участник подобного соития «остается мужиком».
По словам Техника, в тюрьме его часто избивали зэки-активисты — за жалобы и за то, что он отказывался от приема пищи. Он заявил, что некоторые заключенные в знак протеста зашивали себе рты, чтобы их не могли насильно накормить.
В 2017 году в официальной группе Паши Техника появились интимные фото музыканта Мирона Федорова, известного под ником Оксимирон.
Паша Техник — участник группы Kunteynir, также занимается сольным творчеством. В 2009 году его осудили за распространение наркотиков. Он вышел из тюрьмы в 2013-м.
Последние новости
Раскрыты дата и место встречи Путина и Трампа Работающие пенсионеры останутся без индексаций Путин разрешил блокировать кредитки россиян
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что будет, если съесть банку сгущенки за раз30
Похудела и умерла: что случилось с участницей шоу13
Родители, превратившие детей в монстров ради славы1
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Бортич разводится с тайным мужем3
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
06:02
Проверьте эти кулинарные хитрости
Еда
11:21
Правила красоты для королевской семьи
Другое
04:56
Как вам лгут этикетки продуктов
Еда Здоровье
10:01
Бодибилдерши, которые превратились во фриков
Звёзды Здоровье
04:06
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Звёзды
06:45
Родители, превратившие детей в монстров ради славы
Дети
00:50
Андрей Гайдулян рассекретил свою новую девушку
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение