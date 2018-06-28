Китайцы ввели экзамен для развода

В Китае вели специальный экзамен для желающих расторгнуть брак. Подробности рассказывает "Лента.ру"

Тест состоит из трёх частей, суммарно содержащих 15 вопросов. Среди прочего, у бывших супругов спрашивают о памятных семейных датах, предпочтениях второй половинки, об истории отношений, о различных бытовых проблемах в семье и о дальнейших планах после развода.

За каждый из этих вопросов человек получает определённое количество баллов: слишком высокие результаты свидетельствуют о том, что брак ещё можно сохранить. Низкий балл, напротив, говорит о неудачности союза.

Сдавшим экзамен женщинам полагается 100 юаней, мужчинам не выплачивают ничего.

Прохождение этого экзамена совершенно добровольно, тем не менее такая практика вызвала горячие споры в китайском обществе. Многие китайские граждане увидели в подобных экзаменах вмешательство государства в личную жизнь и персональное пространство. Другие считают, что подобные процедуры смогут сохранить множество китайских семей.

Читайте также: Развод: рекомендации для родителей по взаимодействию с ребенком