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Китайцы ввели экзамен для развода
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Китайцы ввели экзамен для развода 

Аист на крыше 1 час назад
Фото: Аист на крыше
В Китае вели специальный экзамен для желающих расторгнуть брак. Подробности рассказывает "Лента.ру".
Тест состоит из трёх частей, суммарно содержащих 15 вопросов. Среди прочего, у бывших супругов спрашивают о памятных семейных датах, предпочтениях второй половинки, об истории отношений, о различных бытовых проблемах в семье и о дальнейших планах после развода.
За каждый из этих вопросов человек получает определённое количество баллов: слишком высокие результаты свидетельствуют о том, что брак ещё можно сохранить. Низкий балл, напротив, говорит о неудачности союза.
Сдавшим экзамен женщинам полагается 100 юаней, мужчинам не выплачивают ничего.
Прохождение этого экзамена совершенно добровольно, тем не менее такая практика вызвала горячие споры в китайском обществе. Многие китайские граждане увидели в подобных экзаменах вмешательство государства в личную жизнь и персональное пространство. Другие считают, что подобные процедуры смогут сохранить множество китайских семей.
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Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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