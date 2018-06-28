Тренер детской баскетбольной школы год насиловал несовершеннолетнюю подопечную

Московская полиция задержала тренера московского баскетбольного клуба по подозрению в сексуальных преступлениях. 32‐летний спортсмен в течение года приставал к 14‐летним воспитанницам, а одну девочку насиловал в течение года. Ее нашли без чувств и еле спасли. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

Полиция задержала 32-летнего уроженца Иркутска.

Выпускник петербургской высшей школы тренеров устроился в баскетбольную школу на улице Трубная в 2011 года. Его подопечными были девушки 1995 и 2004 годов рождения. Спустя пять лет работы мужчина начал интересоваться своими 14-летними воспитанницами и приставать к ним как в тренерской комнате школы, так и во время поездок на соревнования.

Некоторых из них сразу рассказали родителям. Однако те не восприняли их слова всерьез, приняв за разыгравшуюся фантазию. Другие скрывали истину взамен на карьерный рост.

На одном из выездов тренер выпил лишнего и стал домогаться девушек, которые принялись звонить домой, родители забили тревогу. Тогда ему все сошло с рук.

Разоблачить его смогли только после трагической ситуации с одной из баскетболисток, которую нашли без чувств. Девушку еле откачали, после чего она призналась, что тренер насиловал ее год, и она больше не могла с этим жить.

Противозаконные действия тренер совершал с ноября 2016 года по ноябрь 2017 года в тренерской комнате. При этом он прекрасно знал, что девушка не достигла 14-летнего возраста. В этот же период он женился на гражданке Латвии, которая родила ему ребенка.

Против задержанного возбудили уголовное дело о половом сношении и иных действиях сексуального характера с лицом, не достигшим 14 лет. Его отстранили от работы, а девушкам прописали психологическую реабилитацию.