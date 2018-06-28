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4 способа стать здоровее с помощью традиционной китайской медицины
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4 способа стать здоровее с помощью традиционной китайской медицины 

BroDude 1 час назад
Фото: BroDude
Массаж — одно из самых лучших изобретений человечества по теме расслабления как физического, так и психологического. И больше всего о массаже знают на Востоке, в особенности в Китае, где эта процедура проводится ещё с тех времён, когда европейцы бегали в набедренных повязках. И уже тогда китайцы знали толк в медицине и хорошем расслаблении души и тела, но в те времена эти техники были доступны только императорским семьям. И практически до начала 20 века такой вид медицинских процедур и отдыха могли позволить себе только знатные семьи вроде королей, дворян и очень богатых капиталистов.
Теперь же ты, обычный парень, можешь ощутить на себе техники, отработанные многими веками, в Центре китайской медицины «Дамао» в Санкт-Петербурге. Центр предоставляет три вида массажа, о которых мы вкратце расскажем в этой статье.
1. Точечный массаж
Один из самых крутых видов массажа. В этом массаже используется техника точечного надавливания по Чжу Лянь. Используя технику, мастер давит на акупунктурные точки пальцами. Во время массажа давление оказывается на точки, находящиеся рядом с костями, связками, сосудами и нервами, а это значит, что набрать левых людей с улицы — это значит многократно повысить риск травм. В «Дамао» работают специалисты с большим опытом, так что ты получишь качественный массаж без риска повреждений. Записаться на точечный массаж →
2. Массаж стоп
Нередко эту часть тела обходят стороной, и зря, ведь здесь сосредоточено множество нервных окончаний. Вспомни, как у тебя болела голова и было плохое настроение, когда новая обувь сжимала стопу, и поймёшь, о чём речь и почему об этой части тела нужно заботиться так же, как и об остальных. В «Дамао» проводят китайский оздоровительный массаж рефлекторных зон стоп. Такой массаж стимулирует кровообращение, способствует улучшению самочувствия, расслабляет как физически, так и психологически. Массаж проводится не менее 40 минут — по 20 минут на каждую стопу. После китайского массажа стоп уходит отёчность ног, что особенно важно тем, кто проводит много времени в движении. Записаться на массаж стоп →
3. Массаж лица Гуаша
Не стоит забывать и о массаже лица, ты ведь хочешь быть молодым и красивым как можно дольше? В «Дамао» делают массаж лица Гуаша, который восстанавливает упругость и свежесть кожи, стимулируя кровообращение. Такой массаж разминает затёкшие мышцы лица, которые редко используются, что в перспективе может отсрочить появление морщин. Также массаж помогает при головной боли и мигрени, расслабляет и дарит хорошее самочувствие. Это отличный вариант для снятия накопившегося стресса. А так как в «Дамао» массаж делают опытные специалисты, то после процедуры ты будто заново родишься. Записаться на массаж лица Гуаша →
4. Иглоукалывание
Иглоукалывание — это неплохой способ расслабиться и физически, и психологически. Если ты хотя бы раз посещал сеанс иглоукалывания, то знаешь, насколько это приятная процедура, несмотря на кажущуюся болезненность. И первое впечатление понятно, ведь в тебя будут втыкать стальные иголки. Но на деле эти иголки не толще комариного носа и при введении ощущаются даже меньше, чем укус насекомого. Иголки ставятся в специальные биологические точки, стимулирующие определённые органы. То есть они устанавливаются не случайно, а по схеме, причём сложной, так что мастер должен иметь большой опыт. В «Дамао» работают специалисты, которые знают все тонкости иглоукалывания и проводят процедуру так, что после неё выходишь одновременно расслабленным и бодрым. Кроме того, что оно оказывает расслабляющее действие, иглоукалывание считается лечебной процедурой, помогающей от множества болезней. С полным списком недугов, от которых лечит иглоукалывание, ты можешь ознакомиться на сайте Центра китайской медицины «Дамао».
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