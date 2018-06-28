Все по-настоящему: Dove покажет, какие рекламные фотографии не были отретушированы

Больше в рекламе косметического бренда Dove мы не увидим неестественно гладких лиц без изъянов. Компания отказывается от ретуши и теперь будет использовать фотографии моделей без обработки в фотошопе, которые пометит специальным знаком.

Источник: AdAge

К постепенному отказу от ретуши в рекламе компания начала переходить еще в 2017 году. Теперь на рекламных продуктах будет красоваться надпись «No Digital Distortion», что значит, что фотографии не обработаны в фотошопе. «Мы надеемся уменьшить давление на женщин, согласно которому они должны выглядеть определенным образом», — заявляет вице-президент бренда Dove Софи Гальвани.

«В прошлом году мы пообещали не использовать отретушированные фотографии. В этом году мы дадим женщинам инструмент, который поможет им понять, что реально, а что — нет», — говорит Софи Гальвани.

«Когда контент в СМИ не отражает реальность, он оказывает глубокое негативное влияние на зрителя, — утверждает профессор Университета Южной Калифорнии Джесс Вайнер. — Нереалистичные образы создают недостижимые цели, которые приводят к разочарованию. Это особенно касается молодых девушек, которые выросли в эпоху фильтров в соцсетях».

Согласно исследованию, проведенному в 2016 году, 77 процентов женщин во всем мире считают, что все цифровые изображения так или иначе подвергаются обработке. Еще 69 процентов признаются, что испытывают тревогу оттого, что реклама и медиа навязывают им определенные стандарты красоты.

Dove решила изменить эту ситуацию. Компания хочет, чтобы женщины стали более уверенными в себе.

Вообще, тенденция к реалистичным фотографиям в рекламе — заслуга не только Dove. Сейчас многие бренды выступают за натуральную красоту и отказываются от идеальных тел и лиц. В рекламе нижнего белья появляется все больше моделей с «немодельными» фигурами, косметические бренды показывают лица крупным планом с пигментными пятнами, морщинами, расширенными порами.

Все это свидетельствует о том, что скоро мы войдем в новую эру рекламы и глянца, которые будут ближе к реальности. Тогда женщины перестанут слепо гнаться за недостижимыми идеалами, которые медиа ежедневно навязывают нам с помощью фотошопа, и станут принимать себя такими, какие они есть, — живыми, натуральными и оттого красивыми.