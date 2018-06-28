Компания Valio разыгрывает шопинг-тур в Европу с персональным стилистом

Акция проходит с 1 июня по 31 августа. Для участия необходимо купить несколько позиций плавленого сыра Viola. Каждый участник, набравший в сумме пять баллов, получит гарантированный бонус на телефон. Покупатели, которые зарегистрируют чек о покупке сыра в рамках акции, примут участие в розыгрыше еженедельного приза. Среди подарков будут разыгрываться 13 подарочных сертификатов в интернет-магазин Lamoda. Обладателя главного приза, шопинг-тура в Европе, объявят 3 сентября. С 22 июня по 31 июля известные блогеры проведут в Instagram флешмоб «Эстафета модных образов». Участники будут публиковать фотографии своих новых и старых образов, делиться историями преображений и передавать эстафету знакомым. Для участия нужно выложить фотографию с хештегом #ViolaВдохновляет. Авторы самых необычных историй получат сертификаты на шопинг.

Оксана Стеганцева

бренд-менеджер ООО «Валио» — Главная героиня нашего рекламного видеоролика — эффектная блондинка, которая возвращается с шопинга по улицам европейского города. Мы ставили задачу обновить образ бренда и сделать его более модным и современным. Так мы хотим вдохновить всех желающих принять участие в акции — ведь любой может оказаться на месте нашей героини. Для участия в акции нужно зарегистрировать чеки, подтверждающие покупку. Узнать необходимое количество баллов можно в «Правилах акции». Статьи по теме 6 видов полезных сыров 3 способа сделать бутерброд с сыром ещё вкуснее 5 рецептов салатов с мягким сыром Рецепт дня: сырный суп-пюре

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