Какие грехи на самом деле являются смертными

Существует расхожее выражение — «семь смертных грехов». Под ним обычно подразумевают особо «вредные» для человеческой души качества. Но классификация эта весьма условна и на самом деле, конечно, таких качеств значительно больше — число «семь» (или в восточнохристианской традиции — восемь) лишь объединяет их в некие главные группы.

«Смертными» эти грехи называют потому, что они способны становится «страстью» — неким навыком души, как бы собственным её качеством, которое неизбежно уводит с пути богопознания, то есть уводит от вечной жизни и приводит к смерти души.

От такого греха весьма тяжело избавиться, даже осознав, что страсть доставляет мучение. Кстати, слово «страсть» переводится с церковнославянского именно как «страдание, мучение».

Особо активно термином «смертный грех» оперирует католическое богословие, где это понятие закреплено догматически. В православии этот термин также употребляется, но понимается обычно как любая греховная страсть, способная поработить волю человека и отдаляющая его от Бога.

В православном богословии обычно выделяют восемь основных страстей: чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие, гордость. Дело, конечно, не в том, что за эти грехи в аду положены особо горячие сковородки — совсем не в этом суть смерти души и её мучений.

Все эти качества, став духовными навыками, уводят человека от Бога, потому что именно на служении им концентрируется жизнь человеческого духа. Душа становится неспособна переживать духовную радость, отключаются некие духовные «органы чувств», а страсть затягивает всё сильнее и мучительнее, опустошая человека и требуя всё большего угождения себе.

Однако христианство учит, что даже эти укоренившиеся греховные качества можно преодолеть посредством покаяния и искреннего обращения ко Христу. Святитель Игнатий Брянчанинов пишет: «Впадший в смертный грех да не впадает в отчаяние! Да прибегает к врачевству покаяния, к которому призывается до последней минуты его жизни Спасителем, возвестившим во Святом Евангелии: верующий в Меня, если и умрёт, оживёт».