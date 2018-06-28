Автор скандальной статьи «Время шлюх» анонсировал продолжение

«Каждый воспринял текст по-своему. Мне это, конечно, дико читать. Я вот только что отправил в » Московский комсомолец » ответ людям, которые об этом рассуждают. У меня есть ощущение, что 70% не прочли дальше заголовка, и это печально. Этот текст был прежде всего о системе ценностей, которая воспитывает культ потребления и мораль, которая подразумевает, что надо продавать себя им всё окружающее. Ситуация с поведением некоторых девушек на Чемпионате мира стала поводом для этого разговора. Я не стал делать это на теме хайпа — я говорю об этом достаточно давно, уже год или полтора».

Материал писателя Платона Беседина, посвящённый интимным отношениям русских девушек с иностранными болельщиками, вызвал активную дискуссию в медиа, в патриотических и феминистских пабликах. Ранее автор резонансного текста снял с себя ответственность за заголовок.