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Автор скандальной статьи «Время шлюх» анонсировал продолжение
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Автор скандальной статьи «Время шлюх» анонсировал продолжение 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: Говорит Москва
«Каждый воспринял текст по-своему. Мне это, конечно, дико читать. Я вот только что отправил в »Московский комсомолец» ответ людям, которые об этом рассуждают. У меня есть ощущение, что 70% не прочли дальше заголовка, и это печально. Этот текст был прежде всего о системе ценностей, которая воспитывает культ потребления и мораль, которая подразумевает, что надо продавать себя им всё окружающее. Ситуация с поведением некоторых девушек на Чемпионате мира стала поводом для этого разговора. Я не стал делать это на теме хайпа — я говорю об этом достаточно давно, уже год или полтора».
Материал писателя Платона Беседина, посвящённый интимным отношениям русских девушек с иностранными болельщиками, вызвал активную дискуссию в медиа, в патриотических и феминистских пабликах. Ранее автор резонансного текста снял с себя ответственность за заголовок.
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