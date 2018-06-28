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Суперконкурс от издательства АСТ и сайта letidor.ru
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Суперконкурс от издательства АСТ и сайта letidor.ru 

Letidor.ru 56 минут назад
Фото: Letidor.ru
Выиграйте классные призы от редакции Mainstream издательства АСТ и от сайта letidor.ru!
«Когда взрослые пишут специально для детей, то они, как правило, пытаются внедрить какой-то урок или мораль, а у меня самое главное — это прежде всего юмор и аутентичность, и я думаю, что детям нравится, когда они не чувствуют взрослого морализатора в главном герое», — говорит Джефф Кинни, автор серии книг для подростков «Дневник слабака».
Не так давно вышла пятая книга серии — «Дневник слабака. Неприглядная правда», в которой главного героя Грега Хеффли ждут новые испытания: ссора и примирение с лучшим другом Роули, первые опыты стирки и приготовления ужинов и отсутствие времени на просмотр телевизора (!) из-за большого количества домашнего задания…
У читателей «Летидора» есть возможность выиграть все 5 книг серии, а также лонгборд для своего подростка!
Напишите под ЭТОЙ СТАТЬЕЙкомментарий и расскажите о главном достижении вашего школьника в этом году! Мы выберем три самых интересных ответа и вручим их авторам призы:
за 1 место –5 книг из серии «Дневник слабака» Джеффа Кинни и модный круизер,
за 2 и 3 места — 5 книг из серии «Дневник слабака» Джеффа Кинни.
Конкурс продлится до 10 июля! А уже 11 июля мы подведем итоги и опубликуем имена победителей!
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