Суперконкурс от издательства АСТ и сайта letidor.ru 

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«Когда взрослые пишут специально для детей, то они, как правило, пытаются внедрить какой-то урок или мораль, а у меня самое главное — это прежде всего юмор и аутентичность, и я думаю, что детям нравится, когда они не чувствуют взрослого морализатора в главном герое», — говорит Джефф Кинни , автор серии книг для подростков «Дневник слабака».

Не так давно вышла пятая книга серии — «Дневник слабака. Неприглядная правда», в которой главного героя Грега Хеффли ждут новые испытания: ссора и примирение с лучшим другом Роули, первые опыты стирки и приготовления ужинов и отсутствие времени на просмотр телевизора (!) из-за большого количества домашнего задания…

У читателей «Летидора» есть возможность выиграть все 5 книг серии, а также лонгборд для своего подростка!

Напишите под ЭТОЙ СТАТЬЕЙкомментарий и расскажите о главном достижении вашего школьника в этом году! Мы выберем три самых интересных ответа и вручим их авторам призы:

за 1 место –5 книг из серии «Дневник слабака» Джеффа Кинни и модный круизер,

за 2 и 3 места — 5 книг из серии «Дневник слабака» Джеффа Кинни.

Конкурс продлится до 10 июля! А уже 11 июля мы подведем итоги и опубликуем имена победителей!