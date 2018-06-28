Почему не стоит советовать «искать свое призвание» — объясняют психологи

В исследовании Yale NUS College и Стэнфордского университета ученые протестировали «имплицитные теории интереса». Проведя пять тестов, они измерили воздействие фиксированного и гибкого типов мышления, чтобы определить, как наши убеждения влияют на обучение и устойчивость к изменениям. Должны ли мы ждать, пока найдем наше призвание, или интерес рождается посредством усердной работы и целеустремленности?

Оказывается, ответ на этот вопрос зависит от того, как мы рассматриваем наши интересы. Люди с фиксированным типом мышления, которые верят, что мы родились с ограниченным списком талантов и должны подождать, пока они проявятся, менее любопытны и целеустремленны, чем люди с гибким типом мышления, которые понимают, что интересы появляются в процессе работы.

Изменить представление об интересах

«Мы должны изменить наше представление об интересах. Родители, учителя и работодатели могут получить максимальную отдачу от людей, если будут говорить им, что интересы нужно развивать, а не просто искать. В ином случае они не будут прикладывать никаких усилий, ссылаясь на то, что просто не нашли своего призвания», — заявил психолог в Yale NUS College и глава исследования Пол О’Кифи.

Согласно О’Кифи, «поиск призвания» — пассивный процесс, в то время как «развитие интересов» — активный, который зависит только от нас. Психологи утверждают, что именно это является «реалистичным мышлением».

Фото: Unsplash

Вместо того чтобы искать чудодейственное средство, гораздо продуктивнее относиться интересам как к чему-то потенциально бесконечному. Так шансы найти свое призвание и освоить его будут намного выше.

Исследование основывается на труде психолога из Стэнфорда Кэрол Дуэк, которая написала множество статей о преимуществах гибкого типа мышления. Она также принимала участие и в этом исследовании. Согласно Дуэк, люди, которые верят в возможности развития, являются счастливее, успешнее и целеустремленнее. «Гибкий тип мышления строится на вере в то, что базовые качества можно развивать, прикладывая усилия», — написала психолог в своей книге «Гибкое сознание».

Пути к максимальной гибкости

Чтобы изучить воздействие фиксированного и гибкого сознания на обучение, любопытство и мотивацию, исследователи провели серию тестов, участниками которых стали студенты Стэнфордского университета, обучающиеся на совершенно разных факультетах. Они должны были прочитать статьи на темы, которые выходят за пределы их интересов. Эксперимент показал, что все статьи действительно понравились студентам с гибким типом мышления.

Кроме того, студентов попросили ответить на ряд вопросов о воздействии увлечений и препятствиях, которые могут возникнуть на пути к освоению интересной сферы. Они могли ответить на них, как угодно.

Ученые заметили, что «люди с фиксированным типом мышления верят, что их „увлечение“ будет бесконечно их мотивировать, и что достичь совершенства в этой области не составит им никакого труда». В случае неудачи они же решают изучать что-то другое и искать новое призвание. «Фиксированный тип мышления приводит к более быстрому и резкому снижению интереса», — заключили исследователи.

Фото: Unsplash

Во время пятого эксперимента студенты должны были посмотреть видео про черные дыры. Видео было коротким и простым, созданным для обширной аудитории. Почти всем участникам оно понравилось. Затем они должны были прочитать сложную научную статью о теории черных дыр, и тогда-то в игру вступили типы мышления. Студенты с гибким типом мышления, больше склонные к искусству, смогли разобраться со статьей даже лучше, чем участники, изучающие точные науки с фиксированным типом мышления.

Воплощать мечты в жизнь

О’ Кифи утверждает, что эти результаты можно применить в жизни каждого человека и общества в целом. Важно продвигать такой тип мышления еще в школах. «Нет никаких проблем в том, чтобы советовать ученикам стремиться к чему-то конкретному. Однако почему это „что-то конкретное“ не может дополняться другими знаниями?»

Гибкое сознание не сделает из вас эрудита. Однако оно поможет вам лучше понимать темы, которые вы намереваетесь освоить.

«Наше исследование показывает, что «гибкое мышление» повышает интерес к областям за пределами существующих интересов студентов. Более того, новое увлечение не уменьшает их интерес к старым занятиям. Другими словами, люди с гибким типом мышления не становятся дилетантами. Вместо этого они начинают видеть связи между новыми областями и старыми интересами. Это очень мощный инструмент для обучения», — считает О’Кифи.

Он утверждает, что такой тип мышления может принести лишь преимущества, в то время как у фиксированного сознания есть опасные негативные стороны, к числу которых относится склонность бросать занятия в случае малейших сложностей.

Тип мышления также влияет и на личную жизнь. У людей, которые ищут настоящей любви, слишком завышенные и нереалистичные ожидания. В конечном итоге, стремясь найти свой воображаемый идеал, они так и остаются одинокими. Те, кто понимает, что любовь — это проект и процесс, более терпеливы к недостаткам своих партнеров, и в большинстве случаев строят здоровые и крепкие отношения.

Источник.

Материалы по теме:

Что не так с open space и чем его заменить

Что с вашим мозгом может сделать работа в слабоосвещенном офисе

15-30 минут обучения в день оздоровляют мозг и делают вас умнее

Как шум может способствовать креативности